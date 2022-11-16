高雄家長團體組聯盟 促校方確實處理不適任教師

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高雄市家長團體16日成立「高雄家長勇敢面對不適任教師陣線聯盟」，促學校確實處理不適任教師問題。（高雄市家長聯盟提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年11月16日

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（中央社記者蔡孟妤高雄16日電）高雄市家長團體今天成立「高雄家長勇敢面對不適任教師陣線聯盟」，促學校確實處理不適任教師問題。高雄市教育局表示，家長針對教師提出檢舉，學校會在5日內組調查小組調查。

高雄市家長團體今天舉行記者會，宣布成立「高雄家長勇敢面對不適任教師陣線聯盟」，高雄市家長聯盟總召洪志和說，學校處理不適任教師問題，過程冗長，還可能面對「師師相護」等情形，家長及孩子往往只能隱忍或轉學。

洪志和說，家長面對不適任老師時，總是無奈與無助，但現在家長們要成為「螞蟻雄兵」，將事實攤在陽光下，促使學校公平公正公開處理不適任教師問題。

高雄市家長協會理事長黃雀華說，家長團體站出來，是要幫助恢復真正的校園正義。台灣全國媽媽護家護兒聯盟高雄代表陳美芳表示，多數家長不會溺愛孩子，多數老師也很盡責，成立聯盟除保護孩子，也是保護師長免遭劣幣驅逐良幣。

高雄市偏鄉與弱勢教育關懷協會理事長許益誠說，有些不適任老師往偏鄉送，加上無人關注，結果就是偏鄉孩子的教育愈來愈被邊緣化。學生受教權不容侵害，期待家長勇敢聯盟的成立，能發揮團結的力量，創造更優質的學習環境。

教育局今天回應表示，教師疑有教學不力或不能勝任工作的具體情事，家長可向學校或教育局檢舉，各校將於5日內召開校事會議決議組成調查小組調查。

教育局表示，若教師教學不力經調查屬實，有輔導改善可能者，由校事會議自行輔導或向教育局申請專審會輔導；經輔導改善無成效，移教師評審委員會審議。

教育局指出，教師經輔導改善有成效，予以結案，學校並視其情節移送考核會或依法組成的相關委員會審議。情節未達解聘、不續聘者，學校應移送考核會或依法組成的相關委員會審議予以懲處。

教育局強調，將秉持「不包庇、不姑息、不縱容」態度，持續督導學校應落實通報疑似不適任教師案件，同時追蹤列管，完善不適任教師處理機制。（編輯：郭諭儒）1111116