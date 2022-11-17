莊人祥：台灣累積確診死亡率為OECD國家第4低

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北17日電）感染科專家批評台灣COVID-19死亡率高，指揮中心發言人莊人祥今天回應，台灣COVID-19致死率為OECD國家中第6低、累積確診死亡率為OECD國家第4低，低於韓國、澳洲等國。

中華民國防疫學會理事長王任賢日前接受媒體專訪時指出，台灣在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間最大的問題是「就醫障礙」，台灣醫療品質好，但COVID-19死亡率卻超高，主因是就醫障礙，造成很多病人到院前已死亡，連沒確診的病人也因此死亡。

對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天在疫情記者會中以3數據澄清，他說，截至今年11月13日最新資料顯示，台灣疫情與其他經濟合作暨發展組織（OECD）國家相比，台灣COVID-19致死率是OECD國家第6低，為0.17%、累積確診死亡率為OECD國家第4低，是每百萬人口572人。

莊人祥也提到，在每十萬人口COVID-19累積超額死亡數排名，台灣為OECD國家中第4低，數據是每十萬人口57人，台灣整體超額死亡數不僅相較歐美國家較低，與同樣是亞洲國家的韓國（每十萬人口81人）、日本（每十萬人口79人）、新加坡（每十萬人口68人），台灣數據依然較低。

醫療量能、即時開立高風險族群口服抗病毒藥物，都是降低死亡的關鍵，據醫療資源統計，全台專責、負壓病房共6997床、空床4057床、空床率58%，其中台北區57.8%、北區67.1%、中區67%、南區41.3%、高屏區50.2%、東區65.4%。

根據指揮中心統計，昨天共開3118人份COVID-19口服藥，其中輝瑞「倍拉維」共2544人份、默沙東「莫納皮拉韋」574人份，今年以來累計開立約91萬8052人份，包括共75萬7677人份倍拉維，及16萬375人份莫納皮拉韋。（編輯：陳政偉）1111117

（指揮中心提供）

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