公版移工購車雇主同意書公布 用其他格式監理單位不受理

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（中央社記者汪淑芬台北18日電）交通部公路總局今天公布公版「外籍移工購車雇主同意書」，為今後監理單位唯一採用版本，避免目前因不同的範本造成雇主疑慮。

公路總局發布新聞稿，為確保外籍移工騎乘機車或微型電動二輪車的行車安全，便於雇主後續對外籍移工的生活管理所需，外籍移工購買登記機車或微型電動二輪車時應檢附雇主同意書，外籍移工離境時，由雇主協助其處理車輛相關事宜。

公路總局說，以往雇主同意書沒有統一版本，衍生不同的同意書範本，造成雇主簽署同意書衍生疑慮，為解決困擾外籍移工購車的問題，將「外籍移工購車雇主同意書」整合成機車與微型電動二輪車的公版雇主同意書，各監理單位一律採用公版同意書外，也在官方網站「檔案下載」區提供下載列印使用。

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公路總局表示，雇主應在同意外籍移工購車後，提醒遵守各項道路交通安全規定，及投保強制汽車責任險，並於其離境前協助並提醒車輛須繳回車牌辦理繳銷、報廢或過戶等異動登記。

另外，30日起微型電動二輪車將納管領牌照，公路總局已於官方網站建置「微型電動二輪車專區」，提供越南、印尼等6國語言等納管領牌照懶人包，可供外籍移工上網查詢辦理領牌資訊。（編輯：管中維）1111118