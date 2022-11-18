電動自行車30日起須掛牌 規費450元

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交通部公路總局18日宣布，電動自行車強制掛牌納管將自30日正式上路，副局長張舜清並在記者會中展示電動自行車車牌及行照樣式。中央社記者汪淑芬攝 111年11月18日

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（中央社記者汪淑芬台北18日電）交通部公路總局今天宣布，電動自行車掛牌納管30日上路，規費新台幣450元，使用中的電動自行車可在2年內完成領牌，公路總局將與多個單位合作，提供到點服務。

公路總局在例行記者會公布電動自行車牌照及行照樣式，牌照為白底黑字，前面2碼英文字母，後5碼阿拉伯數字。

公路總局副局長張舜清說，電動自行車最大行駛速率在時速25公里以下，車重不含電池40公斤以下（或含電池60公斤以下），因屬於慢車，之前不需申請牌照及投保強制汽車責任險，衍生改裝、超速、交通事故增加及事故無法理賠等原因，有必要加強管理。

張舜清舉例，今年1至8月電動自行車事故約有5800件，比去年同期約4900件多，造成33人死亡。今年立法院修正通過「道路交通管理處罰條例」，電動自行車更名為「微型電動二輪車」（簡稱微電車），增加須登記領用懸掛號牌、投保強制險及行駛道路管理等規定，違反規定可罰新台幣1200以上、3600元以下罰鍰，行政院核定自11月30日起實施。

至於微電車須投保的強制險費率，根據金管會公告的草案，1年期539元，2年期929元，3年期1300元，4年期16 52元，5年期1990元。

張舜清說，30日起民眾辦理微電車領牌時，需準備國民身分證（或僑民居留證）正本、印章、出廠證明、統一發票（如有遺失得由原車主以切結方式辦理）、有效期間30日以上的強制汽車責任保險證等文件及規費450元（號牌300元、行照150元）。使用中的微電車可於2年內完成領牌。

另外，移工須檢附雇主同意書（使用中車輛免附）至各公路監理機關辦理微電車實車查核（車架號碼與來歷憑證相符、車輛型式與安全審驗合格的型式相符、各部機件齊全作用正常及速限符合最大速限25公里/小時以下規定）合格後，由各公路監理機關核發牌照。

張舜清表示，為服務使用中微電車在2年內領牌方便，各監理所站與微電車經銷商、移工仲介公司、工業區、鄉鎮區公所、里民活動中心等單位合作，辦理「到點服務」，提供實車查核掛牌作業，相關規劃「到點服務」時間及地點，可至各監理所網站查詢或逕向各監理所（站）洽詢。

公路總局也在「監理服務網」網站設置「微型電動二輪車」專區（https://www.mvdis.gov.tw/m3-emv-car/car /electricBicycles/eBicyclesDoc），宣導微電車相關規定，並有多國語言圖卡供瀏覽。

公路總局估計，之前領有合格標章的微電車約60萬輛，估計目前使用中的約45萬輛。（編輯：管中維）1111118