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電動自行車納管 公路總局「一騎來找查」宣導安全

2022/11/18 17:25
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（中央社記者汪淑芬台北18日電）微型電動二輪車（原稱電動自行車）30日起強制掛牌納管。公路總局特別辦理「一騎來找查」網路遊戲抽獎活動，宣導微電車騎乘安全。

公路總局今天發布新聞稿，民眾騎乘微型電動二輪車不得載人，且需佩戴安全帽，最大行駛速率為時速25公里以下，且不得擅自變更電子控制裝置與規格，30日起納管後，新措施包括投保強制險、車輛需登記領用懸掛號牌、限制騎乘年齡為14歲以上等。

公路總局提醒，依道路交通管理處罰條例規定，條例於民國111年4月19日修正施行前，已經檢測及型式審驗合格並黏貼審驗合格標章之微型電動二輪車，應於條例修正施行後2年內依規定登記、領用、懸掛牌照。

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公路總局說，為強化民眾了解如何安全騎乘微型電動二輪車，特別舉辦「一騎來找查」網路遊戲抽獎活動，透過懷舊、活潑的遊戲方式，宣導微型電動二輪車的騎乘安全知識，讓參加者在遊戲過程中更加熟悉規定內容，提升安全觀念。

「一騎來找查」活動期間為即日起至11月27日，只要在網頁圖片中點選出4個不同地方，全部答對者即可參加抽獎，共有40個中獎名額，獎項包括行動隨行果汁機、必勝客現金禮券300元及統一超商200元商品卡，活動網址為http://www.motc55168.com.tw/。公路總局預計於11月30日透過電腦隨機抽選幸運得主，得獎名單公布於公路總局fb粉絲專頁。（編輯：唐聲揚）1111118

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