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潘文忠：社會責任實踐應成為大學辦學DNA

2022/11/19 12:08
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（中央社記者陳至中台北19日電）大學社會責任實踐（USR）博覽會今天在台北開幕，呈現91所大學、196件計畫成果，教育部長潘文忠表示，USR應成為大學辦學的DNA，鼓勵師生善盡社會公民責任。

今年博覽會以「大學築光．智匯永續」為主題，共有6個展區，透過擺攤、攝影展、微電影等多元形式，分享大學師生5年來執行USR的成果。

教育部長潘文忠致詞時提到，USR從民國107年推動至今，已經在全國近300個場域實踐，並帶動民間企業響應，讓各界看見台灣大專促進社會創新的能量。

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潘文忠期許USR成為大學辦學的DNA，透過共同參與，對生長的土地更熟悉和認同，尤其是112年將展開高教深耕第二期計畫，希望所有師生繼續善盡社會公民的責任。

今年的博覽會有許多動態互動展示，例如「情境互動牆」呈現USR核心理念，以及拍貼機，讓民眾上傳限定照片到個人社群平台。「大地餐桌」則規劃SDGs（永續發展目標）展示區以及味蕾上的環島旅行體驗區，反思食材浪費的議題。相關資訊可參考2022usrexpo網站。（編輯：張芷瑄）1111119

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