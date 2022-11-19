18歲公民權 國際專家評兒少有能力爭取

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北19日電）台灣少年權益與福利促進聯盟今天與2022兒童權利公約（CRC）國際審查委員進行交流，針對「18歲公民權」修憲公民複決，國際審查委員薩霍維克（Nevena Sahovic）評析當今兒少有能力爭取。

國家人權委員會今天與台灣少年權益與福利促進聯盟共同舉辦「2022兒童權利公約（CRC）國際審查會後論壇」，邀請參與CRC第2次國家報告的國際審查委員與來自台灣各地的兒少代表、關注兒少權益專家等，進行專題性探討落實CRC的課題。

國際審查委員會主席、荷蘭萊頓大學兒童權利與家庭法律系客座講師杜克（Jakob Doek），就「家內體罰」發表演講。他指出，無論再怎麼輕微的體罰，都會對兒童的身心與成長造成無可彌補的傷害，須禁止；問題出在家長管教的界限，各國刑法都明定禁止人身傷害，當然也不應允許家長對子女人身傷害。

杜克認為，除特別立法禁止，社會意識的倡導與教育家長更為重要；而聯合國的CRC締約國當中，只有64國立法禁止家內體罰，這表示還有一段路要走，但他對台灣立法禁止家內體罰有很大的期待。

受關注的議題還有公民權，來自塞爾維亞、現任牛津大學國際人權法研究碩士學程教授的國際審查委員薩霍維克，則就「兒少公民權與社會參與」主題發表演講。她說，基本上CRC比較不探討公民權，通常歸屬公民與政治權利公約（公政公約）課題。

針對台灣將進行「18歲公民權」的修憲公投，她指出，很多國家18歲已有投票權，印尼等亞洲國家及衣索匹亞等不少非洲國家16歲就有投票權，這通常跟當地國家的就業、結婚等年齡規定有關；以現在的教育與資訊來說，相信現在的兒少更有知識與能力爭取修法。

另外，來自英國、現任國際組織兒童保護政策顧問的國際審查委員坎威爾（Nigel Cantwell），針對「機構中的兒童權利」指出，過去的歷史經驗，兒少安置主要是針對貧困家庭，他知道台灣比較多是因為發生兒虐事件。

他也說，兒少安置有許多選項，例如親屬（祖母）代養、寄養家庭、社區照顧、安置機構等，這些選項沒有優劣，最重要的是必須評估兒少的最佳處置，所以最重要的是把關機制，包括專業團體、人士的評量與把關。

例如一個受虐兒少，如果中間沒有過渡期，就迅速安排到親密家庭關係式的寄養家庭，受虐兒少會有嚴重不適應的問題。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

負責督辦撰提第2次CRC國家報告獨立評估意見的人權會委員葉大華、田秋堇、范巽綠，以及王幼玲、紀惠容等都出席論壇。葉大華與台少盟理事長林月琴都肯定國際審查委員提出的72點結論性意見，有助於提升台灣兒童人權。

而兒童權利公約監督聯盟、台灣青年民主協會、法律白話文運動、台灣家長教育聯盟、東吳大學、行政院青年諮詢委員會、國立台北大學、台灣展翅協會及兒少代表等也應邀與會。約120人就「18歲公民權」、「校園中學生免於不當對待的權利」、「校園中的兒少發展權利」及「CRC落實與監督機制」等議題進行交流。（編輯：陳政偉）1111119