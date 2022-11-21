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鎖定越南旅遊商機 台灣虎航12/24開航桃園-峴港

2022/11/21 15:00
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（中央社記者余曉涵台北21日電）鎖定越南旅遊商機，台灣虎航今天宣布，12月24日開航桃園-峴港航線，初期每週營運2班，並從明天起推出開航促銷優惠。

台灣虎航發布新聞稿表示，近年在觀光及商務旅客市場都快速成長的越南，已成為東南亞新興的熱門旅遊地點，因此台灣虎航將於12月24日開航桃園-峴港航線，正式插旗越南，直飛歷史悠久且充滿文化魅力的中越地區。

台灣虎航表示，桃園-峴港航線開航初期，每週營運2班，去程航班編號IT551，每週三、六的下午4時40分自桃園國際機場起飛；回程航班編號IT552，每週三、六的晚上7時40分自峴港國際機場起飛。

為慶祝新航線銷售，台灣虎航22日上午10時起至23日晚間11時59分推出單程未稅新台幣1299元起的開賣優惠價，搭乘日期為2022年12月24日起至2023年3月25日止。

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台灣虎航表示，為了歡慶增添越南新航點，桃園-曼谷廊曼、桃園-巴拉望（公主港）、桃園-長灘島等東南亞區域航線，同步推出單程未稅1099元起的票價優惠。

另外，台灣虎航說，日前迎來第18批客艙組員加入，這次報到的新進人員共計20名生力軍，今天報到後便開始受訓，台灣虎航現今的機隊規模已達15架，其中4架為A320neo，全面拓展疫後運能及人力，迎接客運市場回溫。（編輯：管中維）1111121

#台灣虎航
#桃園
#越南
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