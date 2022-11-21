海廢球衣現身世足賽 環保署推海廢標章商品

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（中央社記者張雄風台北21日電）環保署今天表示，台灣是第一個有政府認證的海廢循環資源標章，本屆世足賽也有台灣紡織公司利用海廢製成球衣，希望更多業者能利用海廢循環資源，製作成商品走進全球。

行政院環境保護署今天舉辦「111年海洋廢棄物循環利用推廣成果發表」記者會，並授予「綠藤」、「寶綠特」與「海神全球」共3家企業、5件產品海洋廢棄物循環產品標章。

「綠藤生物科技股份有限公司」以生產海廢瓶器為主，主要是洗髮精容器；「寶綠特資源再生科技股份有限公司」則是將海廢製成瓶片及瓶粒，可作為塑膠製品的原料；「海神全球股份有限公司」則是用熱裂解技術，將廢漁網轉變成再生碳，可用於煉鋼。

環保署副署長沈志修致詞時以現正熱門的足球世界盃為例，本屆世足賽也有球衣是來自台灣，如德國、西班牙、阿根廷、日本、比利時、墨西哥、威爾斯等，用回收海廢、保特瓶等再製，等於台灣的紡織業也參加了世界盃。

沈志修表示，台灣是全球第一個有政府認證的海廢資源標章，希望產業都能使用回收循環的廢棄物變成資源，製作成商品走進全球。

沈志修會後接受媒體聯訪時表示，透過政府認證的標章，表示台灣在資源回收上做得很好，能夠從海洋回收廢棄物，讓它變成資源進到製程裡；希望讓消費者在購物時知道，有海廢標章的商品是環保的，使用上面也會覺得比較安心。

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沈志修提到，由於製造業者要繳回收清除處理費，未來也規劃若使用海廢投入製程的業者能給予優惠，鼓勵業者願意使用；另外，根據政府採購規定，取得環保標章的商品可以優先來採購，當然取得海廢標章也是，會朝這個方向來努力。

環保署自109年起將海廢導入生產線，建立海洋廢棄物循環產品溯源驗證機制；後續更在智慧財產局註冊，去年公告「海洋廢棄物循環產品標章推動作業要點」，截至今天已累積7家企業、18項產品。（編輯：陳仁華）1111121