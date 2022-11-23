種鴨驗出H5N1禽流感成全台首例 畜試所疑病毒變異

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（中央社記者楊淑閔台北23日電）防檢局日前發布宜蘭五結鄉種鴨場確診H5N1禽流感，為全台家禽確診H5N1禽流感首例。因過去鴨較不易染禽流感，引發關注。畜產試驗所所長黃振芳今天說，可能跟病毒不斷變異有關。

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局20日發布，宜蘭縣五結鄉種鴨場、台南市四草濕地野鴨排遺檢出H5N1亞型高病原性禽流感。立法院經濟委員會今天邀請農委會主委陳吉仲報告農民福利制度，並備質詢。

防檢局副局長徐榮彬說，此次種鴨及野鴨案例的病毒均為2.3.4.4b分支H5N1亞型高病原性禽流感病毒，初步判定這2個案例為二個獨立事件，並無分子流行病學關聯；但不論是就雞或鴨來說，此種鴨案例為全國家禽染H5N1禽流感病毒的首例。

徐榮彬也說，此種鴨場案例周邊半徑3公里有1養鴨場、半徑5公里有7養雞場，當地防疫機關訪視沒有發現異常，採樣檢驗仍在進行中。

就病毒株來說，他說明，宜蘭鴨隻檢出的H5N1病毒，基因序列分析後確認是H5N1亞型，為高病原性禽流感；而這次H5N1病毒與H6N1亞型、墨西哥株H5N2亞型及2.3.4.4b的H5N2亞型病毒皆不同，為台灣新興的禽流感病毒。

他並補充，其中H5序列與中國、俄羅斯、荷蘭、比利時等歐亞2021-2022年野鳥及家禽2.3.4.4b分支H5N1病毒最為相近，基因相似度為99.78%。N1序列與歐亞2021-2022年野鳥及家禽2.3.4.4b分支H5N1病毒最為相近，基因相似度為98.94%。

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禽流感發生以來，鴨較不易染疫，這次種鴨成為全台家禽染H5N1首例。黃振芳說，可能跟病毒不斷變異有關，全國有30幾萬隻種鴨，目前此例撲殺5010隻，不至於影響鴨隻生產。

另外，有牧場確診禽流感，都會朝人為管理方面檢視。黃振芳說，初步分析2個可能，首先宜蘭多雨，鴨舍會鏽蝕，不排除候鳥經過時，排遺滴落進鴨舍，又或者鴨舍有防老鼠進入的柵欄，會被鴨毛堵住，拿起來清理時，可能有老鼠跑進去。（編輯：張芷瑄）1111123