阿里山林鐵DL-34機關車將奔馳英國 化身觀光大使

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（中央社記者蔡智明嘉義縣23日電）阿里山林鐵與英國威爾普蘭菲爾鐵路2017年締結姊妹鐵路，4年前協商安排林鐵DL-34機關車至威爾斯行駛，林務局今天說，克服種種困難，月底啟程前往英國擔任「觀光大使」。

阿里山林業鐵路與文化資產管理處今天在林鐵嘉義車庫園區舉辦「台英交流啟程記者會」，宣告DL-34機關車將運往英國威爾普蘭菲爾鐵路，參與來賓包括英國威爾普蘭菲爾鐵路代表麥瑞禮（Michael Reilly）、英國在台辦事處工程建設組長尹德惠、農委會副主委黃金城、林務局長林華慶等人。

麥瑞禮致詞表示，2017年9月27日阿里山林業鐵路與英國威爾普蘭菲爾鐵路締結為姊妹鐵路，雙方展開密切交流，2019年協商將阿里山的機關車運送至威爾斯行駛，增進雙方友誼，克服種種的問題後，終於在今天成行他非常高興，也希望台灣朋友，能到威爾斯走走。

林華慶表示，過去這4年來經雙方長時間協商，突破很多法規障礙，也經歷COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情考驗，最後幸運地敲定輪船航班，終於月底要將「DL-34」從台北港運到英國，預定1月1日抵達。

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林華慶說，威爾普蘭菲爾鐵路與阿里山林業鐵路，皆為762mm軌距的窄軌系統，DL-34機關車將成為台灣鐵道的「觀光大使」，讓更多的英國人民認識台灣，認識阿里山鐵路，促進民間觀光的鐵道交流。

林務局指出，雙方合作起源於2018年由英國威爾普蘭菲爾鐵路向阿里山林業鐵路提出借用柴油機車交流構想，歷經林務局赴英國參訪考察，洽談台英雙邊未來交流可能性，於2019年7月5日在林務局國際鐵路交流會議上，確認推展台英互惠合作租借DL-34柴油機車構想，預計在威爾普蘭菲爾鐵路上行駛3年。（編輯：郭諭儒）1111123