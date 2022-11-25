華航羅馬航線 112年3/28起恢復每週3班

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（中央社記者汪淑芬台北25日電）中華航空今天宣布，明年3月28日起，恢復台北-羅馬定期航班，每週提供3班往返服務。

華航發布新聞稿，隨著邊境管制鬆綁，疫後新生活展開，華航積極布局旅運市場。

華航歐洲航網現有5個航點，目前飛航法蘭克福、阿姆斯特丹、倫敦及維也納，法蘭克福自11月起增為每天1班，阿姆斯特丹及倫敦皆為每週4班，維也納每週3班，明年3月28日起，則恢復台北-羅馬定期航班，每週提供3班往返服務。

華航也分別與德國鐵路、比利時國鐵及奧地利聯邦鐵路開啟共用班號或轉乘合作。明年3月羅馬復飛後，倫敦、維也納等其他航線也持續增班，總計歐洲飛航班次增為每週24班，以更多元產品及服務，滿足旅客需求。

華航羅馬航線以新世代客機A350飛航，台北直飛羅馬出發航班CI075，每週二、四、日晚間11時45分起飛，當地時間隔日上午7時45分抵達；回程羅馬至台北航班CI076，每週一、三、五上午11時30分出發，台北時間隔日上午5時50分抵達桃園機場。（編輯：張芷瑄）1111125