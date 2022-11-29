角落小夥伴飯盒殘渣超標 588公斤遭邊境攔截

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（中央社記者沈佩瑤台北29日電）衛福部食藥署今天公布，2批自中國大陸進口的「角落小夥伴雙層分格飯盒」因溶出試驗不符規定，遇到酸類食品可能溶出殘渣，共588公斤全數退運或銷毀，未流入市面。

衛生福利部食品藥物管理署公布最新邊境查驗違規名單，共有9款產品遭退運銷毀，包括越南絲網皮、緬甸繆牌緬甸調製白竹筍、日本鮮哈密瓜等。

其中茂伸國際開發有限公司自中國大陸進口2批「角落小夥伴雙層分格飯盒」共588公斤，因溶出試驗不符規定，全數遭退運或銷毀。

此外，廣漢貿易有限公司從中國大陸進口的「乾猴頭菇（整朵）（DRIED HERICIUM MUSHROOM）」被檢出殘留農藥克美素0.38ppm違規，共1批、2595公斤遭退運或銷毀。

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食藥署北區管理中心科長陳慶裕告訴中央社記者，自8月猴頭菇獨立號列起，這是第3批不合規定，若從今年1月起算至10月，已累計11批違規，將針對猴頭菇持續採取百分百逐批查驗至明年5月。

東遠國際有限公司自法國進口的冷凍松露則是被檢出重金屬含量超標。陳慶裕說，雖是過去6個月來第一次，但業者在民國109年期間也曾發生違規，至今未改善至可調降檢驗的標準，未來就這業者從法國進口松露，將調升至百分百逐批查驗。（編輯：張芷瑄）1111129