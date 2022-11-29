聲援白紙運動 彰化高中學生會將設連儂牆

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（中央社記者吳哲豪彰化29日電）中國多座城市爆發反防疫封控的「白紙運動」，彰化高中學生會指出，言論集會是廣泛的人權之一，將在學校設連儂牆，讓同學在牆上寫下聲援文字，也會串聯各校發公開信，聲援白紙運動。

中國大陸近日連續有人集會，抗議當局過度防疫及悼念新疆烏魯木齊「11.24」火災造成10死，有人為悼念火災意外中的死者，也有人為表達對當局過度防疫的不滿，手持白紙抗議當局，被稱為「白紙運動」。

國立彰化高級中學學生會也規劃在校園舉辦活動，聲援白紙運動；彰中學生會學權部長吳冠陞今天接受媒體聯訪時說，言論、集會以及結社是人權普世價值，白紙運動中要求的言論自由、新聞自由等權利也是學生會所要捍衛的，加上學校也在舉辦以白色恐怖為主題的人權月，學生會才規劃舉辦活動響應白紙運動。

吳冠陞指出，學生會規劃週四在校園內設連儂牆，讓同學們寫下聲援文字，學生會幹部會進行匯整，建立網路平台讓大家都能看到聲援文字內容，也會把這些聲援內容整理成為公開信，鼓勵與祝福正在奮鬥參與白紙運動的民眾。

吳冠陞說，學生會也正在和台中一中等校的學生會聯絡，希望串聯各校，一起以學生角度發出公開信，聲援白紙運動。（編輯：謝雅竹）1111129