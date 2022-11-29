桃機第3航廈分配 王國材：公平對待國籍航空

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（中央社記者汪淑芬台北29日電）桃園國際機場正興建第3航廈，但航廈分配方式引發爭議，華航企業工會將要求交通部召開公聽會。交通部長王國材今天表示，應公平對待國籍航空公司。

華航企業工會不滿桃機第3航廈的使用，將捨棄原本依國際航空聯盟，擬改依航線分配，明天上午將赴交通部陳情，要求交通部立即召開公聽會，並停止年底就要定案的桃機第3航廈分配計畫。

王國材今天接受媒體聯訪表示，桃機公司後來發現依3大國際航空聯盟分配的方式，會造成分配不平均，目前初步定案第1航廈是給低成本航空，第2及第3航廈的分配，因華航、長榮航空及星宇航空都希望在第3航廈，因都是國籍航空公司，應公平對待，會先請桃機公司將租金攤出來後再說。

王國材說，桃機第3航廈主要還是會以運轉來做分配，現在還未定案，到底某家航空公司全部集中在第3航廈較好，或部分在第3航廈，部分在第2航廈，已請桃機公司與各航空公司討論。

王國材也說，可確定未來第3航廈租金會比第1及第2航廈高，過去都沒談租金，談了也許航空公司想法會不一樣。

針對桃機先前曾考慮以國際3大航空聯盟來分配3座航廈的使用，王國材說，後來發現這種方式分配會不平均，初步定案，第1航廈是低成本航空，第2及第3航廈的分配，華航、長榮及星宇都希望在第3航廈，因都是國籍航空公司，都應公平對待，會先請桃機公司將租金攤出來後再說。

華航企業工會認為，若以航線來區分航廈，都會導致飛機因接飛問題，無法確定能停靠在旅客辦理報到劃位的航廈，導致民眾出國將面臨辦理劃位托運行李的航廈與登機門的航廈不同，被迫須在不同的航廈間穿梭，工會主張原先規劃的「一聯盟一航廈」可解決這些問題。

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桃機原本規劃目前在第1及第2航廈都有提供服務的華航及所屬的天合聯盟，全部集中到第3航廈；目前所有航線都在第2航廈的長榮航空及所屬的星空聯盟使用第2航廈，國泰航空與所屬的寰宇一家聯盟及所有低成本航空使用第1航廈。

桃機最新有關第3航廈的分配規劃，考量未來台灣發展轉機市場，而台灣的轉機客以北美與東南亞間的量最大，國籍航空的北美與東南亞航線應該會在第3航廈，國籍航空其他航線與外籍航空則安排使用第1及第2航廈，但還未與航空公司達成共識。（編輯：陳政偉）1111129