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YouBike2.0滿站增時多給15分鐘 12/1提前上線

2022/11/30 12:15（11/30 14:56 更新）
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（圖取自台北市政府網頁gov.taipei）
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（中央社記者陳怡璇台北30日電）YouBike2.0將把「滿站增時」功能加回來，原預計12月5日上線，台北市交通局今天表示，此功能提前到明天就上線，民眾若找不到空位還車，點選此功能可多獲得免費15分鐘。

交通局指出，使用時需有YouBike2.0官方App並登入會員帳號，且須開啟手機GPS定位，在首頁左上角點選功能選單，即可點選「滿站增時」功能。民眾若遇無位可還情形時，使用此功可獲得15分鐘免費延長時間，以利到鄰近站點還車或在現場等候車位。

交通局表示，點選會員管理中的「無位可還（滿站增時）」，頁面將自動顯示周邊還有車位的站點，若需申請滿站增時，再點選下方「申請滿站增時」後，選擇所在站點，並點選「確認站點並啟用滿站增時」，確認使用中卡片及車輛。

點選成功後，交通局指出，即可獲得免費增時15分鐘，但民眾仍須將車輛歸還至車柱才算還車成功。（編輯：戴光育）1111130

#YouBike2.0
#滿站增時
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