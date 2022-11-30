早安世界》中國當局開始調查白紙運動參加者 部分大學提早放寒假
中國當局開始調查白紙運動參加者 學者：習近平不會讓步
中國反封控、爭自由的「白紙運動」在剛過去的週末蔓延多個省市，除了人數不明的抗議民眾當場遭到抓捕，路透社29日引述3名日前參加北京抗議活動的人士表示，中國當局在調查一些週末曾參加抗議的人，目前街道上仍可見大批警察。為降低學生聚眾並採取更激烈行動的可能性，有些大學提早放假，要學生返鄉。網路上，中國各地抗議推文遭色情和賭博等灌水推文掩蓋，這類發文估計超過95%是出自垃圾帳戶。學者認為，白紙運動可能不會持續太久，因為中共領導人習近平不可能做出讓步，且中共整個體制對因應抗議示威非常有經驗。（看完整報導）
3奈米量產 工研院：台灣半導體明年產值有望達5兆元
工研院29日發布2023年台灣製造業及半導體景氣展望預測結果，指出台灣半導體業明年正式進入3奈米量產新世代，預估全年整體產值可攀升到新台幣5兆元，年成長率達6.1%，全球則將出現3.6%的衰退。工研院觀察，台灣半導體產業雖面臨國際政經、總體經濟等因素影響，但創新應用帶動成長，推升台灣IC產業今年年產值突破4.7兆元，年成長達15.6%，優於全球半導體業平均水準。（看完整報導）
主計總處下修經濟成長預測 今年3.06％ 明年2.75%
行政院主計總處29日舉行經濟預測記者會，預估2022年全年經濟成長率為3.06%，2023年經濟成長為2.75%，和8月預測3.05%相比，下修0.30個百分點。值得注意的是，主計總處特別點名國外晶片法案是影響台灣經濟前景的重要不確定性，顯見主計總處也密切關注半導體競爭態勢對台灣產業的影響。另外，觀察經濟成長季增年率走勢，明年第1季為1.11%，而後逐季走高，同時2023年民間消費成長率預估可達5.48%，上修0.60個百分點。主計長朱澤民表示，從數據來看，明年經濟表現可望逐漸回升。（看完整報導）
明天起校園室外不需戴口罩 室內規定部分放寬
12月1日起，戶外活動不再需要全程佩戴口罩，教育部29日宣布同步調整校園口罩規定，進入學校校園室外空間或場所不需全程佩戴口罩，至於室內空間或場所，原則應全程佩戴口罩，但致詞、演講、講課、拍攝個人照或團體照，以及進行運動、歌唱、音樂吹奏、合奏、舞蹈類課程及教學活動等，可不戴口罩。課程開始前及結束後，仍須佩戴口罩。此外，疫情指揮中心調整COVID-19公費藥物給藥對象及條件，29日起，醫師可處方口服抗病毒藥給染疫氣喘病患，重症高風險的第二線藥物納入單株抗體Evusheld。（看完整報導）
中部以北濕冷3天低溫探16度 12/3天氣好轉
氣象局29日表示，由於鋒面通過及東北季風增強，北部、東北部開始轉冷有雨，30日基隆北海岸、東北部易有局部較大雨勢，類似天氣會持續至12月2日；其中，12月1、2日中部也有降雨機會。溫度方面，最冷時間是12月1、2日的清晨，中部以北低溫探攝氏16度；12月3日天氣好轉，但12月5、6日北部將再轉為濕涼天氣。（看完整報導）
精神衛生法三讀落實病人知情權 強制住院須法官裁定
立法院會29日三讀通過修正精神衛生法部分條文，為落實病人知情同意權，醫療過程應提供可理解的表達方式，新法刪除現行對嚴重病人「得僅經其保護人同意」、「得僅經其法定代理人同意」 等規定，並明定精神照護機構若因醫療需要，經病人同意而限制居住場所或行動，應遵守相關規定並於最小限制範圍。（看完整報導）
孫曉雅賀台灣選舉展現民意 駁美將不助台防衛說法
美國在台協會（AIT）台北辦事處處長孫曉雅29日舉行上任以來第2場記者會，回應針對九合一選舉結果是否將衝擊美國對台支持度，孫曉雅表示，不管哪次大選或誰當選，美國立場都不會改變，她恭賀台灣舉行了一場充分展現選民意志的自由、公平選舉。近日傳出美國持續提供烏克蘭武器抵禦俄羅斯，導致對台軍售交貨延遲。白宮國安會戰略溝通協調官柯比28日說，美方持續聯繫盟友了解戰備需求，認真看待責任以協助台灣擁有所需能力。（看完整報導）
歐洲7億人能源危機 仰賴俄化石燃料各國自尋解方
俄羅斯總統揮軍入侵烏克蘭，點燃了歐洲對俄國能源過度依賴導致的通膨。匈牙利能源局、奧地利能源局與芬蘭能源顧問公司VaasaETT合作發布的「家戶能源價格指數」指出，歐洲33國去年10月相較，今年同期每戶家庭天然氣帳單平均漲了111%，電費漲69%。歐盟執委會主席范德賴恩在11月的歐洲議會大會提議加快審查再生能源建設案，暫時縮減需經各國內部冗長核可的流程，估計一年內綠能新增量就可取代120億立方米的天然氣。（看完整報導）
諾貝爾得主克魯曼：獨裁政權不認錯 中國輸掉抗疫之戰
COVID-19疫情爆發近3年，全球多數國家逐漸恢復生活常態，中國政府則堅持嚴格的動態清零政策，經濟漸失動能，人民厭倦嚴格防疫，近日爆發「白紙運動」示威抗議。諾貝爾經濟學獎得主克魯曼表示，獨裁政權不輕易認錯、不接受犯錯的證據，中共當局已陷入自己製造的困局，輸掉習近平自己引以為傲的抗疫之戰。（看完整報導）
大谷翔平蟬聯MLB年度最佳指定打擊 多項大獎擦身過
美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使的日籍「二刀流」好手大谷翔平，本季與多項年度大獎擦身而過，但28日他擊敗休士頓太空人強打阿爾瓦雷茲，拿下年度最佳指定打擊獎，是繼波士頓紅襪退役重砲「老爹」歐提茲2003年到2007年締造5連霸後，首名連兩季獲得這個獎項的球員。（看完整報導）
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