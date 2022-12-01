更多編輯台推薦新聞：
12/1起戶外免戴口罩 車站、演唱會等7情境QA一次看
生活

12/1起戶外免戴口罩 車站、演唱會等7情境QA一次看

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間
運動

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台灣水果拓展外銷 日本成最大市場取代中國
首頁 / 生活

無號誌路口行車 2023年起列機車駕照必考題

2022/12/1 16:05
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北1日電）機車肇事在交通事故中占比超過6成，其中無號誌路口死亡嚴重，交通部持續加強機車考訓制度，其中無號誌及閃光號誌路口的行車，預計明年起列入機車考照必考題。

交通部日前公布最新統計，今年1至9月道路交通事故死亡人數有2293人，其中機車事故死亡有1486人，為最大族群，占全體交通事故死亡人數6成4。

另外，根據交通部11月發布的新聞稿，交通事故6成發生在路口，其中無號誌路口占整體路口死亡人數約3成5。

公路總局向交通部提出精進機車考訓制度，其中明年4月將試辦的實際道路駕駛訓練已在日前宣布，還有一項也預計明年起實施，就是將無號誌及閃光號誌路口的行車，列入機車考照必考題。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

公路總局目前機車考照的題庫有1600多題，每次考試分別在法規、情境及防禦駕駛類型下，隨機抽題，正修改系統，新增無號誌及閃光號誌路口類型，加重出題權重，列為必考題，明年起就可上路。

交通部道路安全委員會說，汽機車經過無號誌路口時，支線道的車必須停下，查看主線道車輛後再通行；經過閃光號誌路口時，如果是閃紅燈，也是要先停車查看，若是經過閃黃燈路口，須先減速並查看後再行駛。（編輯：管中維）1111201

#機車
#號誌
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族