無號誌路口行車 2023年起列機車駕照必考題

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（中央社記者汪淑芬台北1日電）機車肇事在交通事故中占比超過6成，其中無號誌路口死亡嚴重，交通部持續加強機車考訓制度，其中無號誌及閃光號誌路口的行車，預計明年起列入機車考照必考題。

交通部日前公布最新統計，今年1至9月道路交通事故死亡人數有2293人，其中機車事故死亡有1486人，為最大族群，占全體交通事故死亡人數6成4。

另外，根據交通部11月發布的新聞稿，交通事故6成發生在路口，其中無號誌路口占整體路口死亡人數約3成5。

公路總局向交通部提出精進機車考訓制度，其中明年4月將試辦的實際道路駕駛訓練已在日前宣布，還有一項也預計明年起實施，就是將無號誌及閃光號誌路口的行車，列入機車考照必考題。

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公路總局目前機車考照的題庫有1600多題，每次考試分別在法規、情境及防禦駕駛類型下，隨機抽題，正修改系統，新增無號誌及閃光號誌路口類型，加重出題權重，列為必考題，明年起就可上路。

交通部道路安全委員會說，汽機車經過無號誌路口時，支線道的車必須停下，查看主線道車輛後再通行；經過閃光號誌路口時，如果是閃紅燈，也是要先停車查看，若是經過閃黃燈路口，須先減速並查看後再行駛。（編輯：管中維）1111201