美和科大響應新南向 攜手越南震興醫院產學合作

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美和科技大學校長王建臺（右）11月29日與越南胡志明醫藥大學震興醫院創辦人趙宗禮簽訂合作備忘錄，共同推行產學合作方案，落實與配合政府新南向政策。（駐胡志明市辦事處提供）中央社記者陳家倫河內傳真 111年12月1日

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（中央社記者陳家倫河內1日專電）美和科大與越南胡志明醫藥大學震興醫院日前簽訂合作備忘錄，將選派護理教師至震興醫院協助評估護理流程並提出改善方案；震興醫院允諾，將優先錄取美和科大在越南培育的護理師。

美和科技大學校長王建臺11月29日與越南胡志明醫藥大學震興醫院創辦人趙宗禮簽訂合作備忘錄，落實與配合政府新南向政策。胡志明醫藥大學震興醫院是南越地區唯一的台灣醫院且頗具規模。

美和科大與震興醫院並討論雙方合作細節，美和科大未來將規劃選派護理教師至震興醫院協助評估護理流程並提出改善方案；此外，美和科大與越南的大學合作開設專班，將優先規劃震興醫院為指定的越南實習場所。

趙宗禮承諾，未來震興醫院將優先錄取美和科大在越南培育的護理師。這次簽約活動，為新南向政策的台越護理教育推展再邁出一步，也盼成為科技大學護理技職教育的國際化典範。

美和科大董事長劉忠智、食品營養系講座教授古源光、國際交流處處長林筱增，以及駐胡志明市辦事處教育組組長陳和賢見證簽署儀式；此外，震興醫院醫護人員與美和科大境外護理碩士專班的越南學生也出席。（編輯：陳惠珍）1111201