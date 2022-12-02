台灣與國際締結友誼步道 跨境深化永續發展

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（中央社記者楊淑閔台北2日電）第四屆亞洲步道大會今天開幕，行政院將與國際分享包括「淡蘭百年山徑」等3條國家級綠道；另外，林務局推展的山海圳國家級綠道，也將與加拿大布魯斯步道跨境締結友誼。

台灣千里步道協會今天在台北市劍潭青年活動中心舉行「第四屆亞洲步道大會在台灣開幕場」暨「山海圳國家級綠道與加拿大布魯斯步道締結友誼步道簽署儀式」，整個大會的系列活動從1到5日在全台展開，計有來自9個國家地區、21個步道組織與單位、84名外賓來台參與。

開幕活動在行政院秘書長李孟諺、台灣千里步道協會理事長張長義、亞洲步道聯盟事務局局長安殷周（Ahn Eunjoo）等人見證參與下，由行政院農業委員會林務局局長林華慶、加拿大布魯斯步道協會資源統合部門主任Jackie Randle簽署文件，締結友誼步道。

林華慶說，推動步道很重要的一環就是要帶動社區參與，沿線將與鄒族部落合作、進行培力，讓社區藉由遊程規劃、推動步道優化、執行服務據點等工作，為居民帶來實質收益，且要是永續，讓步道跟居民成為生命共同體，打造永續綠道的目標。

5天的系列活動中，首日為內部會議，2、3日展開「國際綠道研討會」。今天的開幕活動中，李孟諺表示，行政院院長蘇貞昌3年前宣布台灣的山、海要大幅解禁、開放，以此向山、海致敬，現在大部分的山區、海岸線都可親近，僅剩少部分須經申請才能進入。

他並說，2018年行政院進一步核定推動7條國家級綠道，包含淡蘭百年山徑、浪漫台三線樟之細路、台灣山海圳綠道、糖鐵綠道、水圳綠道、南島綠道、脊梁山脈保育綠道。近3年發生疫情，不能出國，民眾在國內旅遊、踴躍體驗自然，顯示國人熱愛自然、尊敬大自然。

美國阿帕拉契山徑協會保護與政策副總裁Laura Belleville今天也分享步道的多元意義。她說，100年前，班頓．麥凱（Benton MacKaye）反思人類砍伐森林等對自然的耗用、往都市遷徙，疫情、種族隔離、經濟蕭條等亂象，於1921年發文倡議串連東岸兩座山峰，於是誕生全長3500公里的阿帕拉契山徑。

她並說，山徑現在每年有500萬人次走訪，有人的心靈因徒步山徑而獲得療癒與重生。透過現代的動態影像紀錄，還可見到氣候變遷下，許多生物往阿帕拉契山遷徙，證實保育大自然十分重要。

第四屆亞洲步道大會自3日下午起至5日，將展開「淡蘭徒步嘉年華」、「山海圳徒步嘉年華」、「樟之細路徒步嘉年華」等活動，向國際分享3條國家級綠道的人文、自然景觀。（編輯：屈享平）1111202

第4屆亞洲步道大會2日在台北開幕，美國阿帕拉契山徑協會指出，透過動態影像可見到氣候變遷下，許多生物往阿帕拉契山遷徙，證實保育大自然十分重要。中央社記者楊淑閔攝 111年12月2日

第4屆亞洲步道大會2日在台北舉行開幕儀式，同時見證山海圳國家綠道與加拿大布魯斯步道締結友誼儀式，行政院祕書長李孟諺（右2）、林務局長林華慶（右3）、加拿大布魯斯步道協會資源統合部門主任Jackie Randle（左3）等人合影留念。中央社記者趙世勳攝 111年12月2日

第4屆亞洲步道大會首度移師台灣，2日上午在台北開幕，同時見證山海圳國家綠道與加拿大布魯斯步道締結友誼步道儀式，現場有民間單位擺攤推廣國家級綠道「樟之細路」。中央社記者趙世勳攝 111年12月2日

第4屆亞洲步道大會2日上午在台北舉行開幕儀式，同時見證林務局主管的山海圳國家綠道與加拿大布魯斯步道締結友誼儀式，林務局長林華慶（左2）表示，這次締結友誼步道區段主要是特富野古道，沿線將與鄒族部落合作、進行培力，帶動地方永續發展。中央社記者趙世勳攝 111年12月2日

第4屆亞洲步道大會2日上午在台北舉行開幕儀式，同時見證林務局主管的山海圳國家綠道與加拿大布魯斯步道締結友誼儀式，圖為台灣千里步道協會理事長張長義（左，背對者）簽署合作備忘錄。中央社記者趙世勳攝 111年12月2日

第4屆亞洲步道大會2日上午在台北舉行開幕儀式，行政院祕書長李孟諺（圖）受邀出席並致詞。中央社記者趙世勳攝 111年12月2日