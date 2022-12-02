台灣與國際締結友誼步道 跨境深化永續發展
（中央社記者楊淑閔台北2日電）第四屆亞洲步道大會今天開幕，行政院將與國際分享包括「淡蘭百年山徑」等3條國家級綠道；另外，林務局推展的山海圳國家級綠道，也將與加拿大布魯斯步道跨境締結友誼。
台灣千里步道協會今天在台北市劍潭青年活動中心舉行「第四屆亞洲步道大會在台灣開幕場」暨「山海圳國家級綠道與加拿大布魯斯步道締結友誼步道簽署儀式」，整個大會的系列活動從1到5日在全台展開，計有來自9個國家地區、21個步道組織與單位、84名外賓來台參與。
開幕活動在行政院秘書長李孟諺、台灣千里步道協會理事長張長義、亞洲步道聯盟事務局局長安殷周（Ahn Eunjoo）等人見證參與下，由行政院農業委員會林務局局長林華慶、加拿大布魯斯步道協會資源統合部門主任Jackie Randle簽署文件，締結友誼步道。
林華慶說，推動步道很重要的一環就是要帶動社區參與，沿線將與鄒族部落合作、進行培力，讓社區藉由遊程規劃、推動步道優化、執行服務據點等工作，為居民帶來實質收益，且要是永續，讓步道跟居民成為生命共同體，打造永續綠道的目標。
5天的系列活動中，首日為內部會議，2、3日展開「國際綠道研討會」。今天的開幕活動中，李孟諺表示，行政院院長蘇貞昌3年前宣布台灣的山、海要大幅解禁、開放，以此向山、海致敬，現在大部分的山區、海岸線都可親近，僅剩少部分須經申請才能進入。
他並說，2018年行政院進一步核定推動7條國家級綠道，包含淡蘭百年山徑、浪漫台三線樟之細路、台灣山海圳綠道、糖鐵綠道、水圳綠道、南島綠道、脊梁山脈保育綠道。近3年發生疫情，不能出國，民眾在國內旅遊、踴躍體驗自然，顯示國人熱愛自然、尊敬大自然。
美國阿帕拉契山徑協會保護與政策副總裁Laura Belleville今天也分享步道的多元意義。她說，100年前，班頓．麥凱（Benton MacKaye）反思人類砍伐森林等對自然的耗用、往都市遷徙，疫情、種族隔離、經濟蕭條等亂象，於1921年發文倡議串連東岸兩座山峰，於是誕生全長3500公里的阿帕拉契山徑。
她並說，山徑現在每年有500萬人次走訪，有人的心靈因徒步山徑而獲得療癒與重生。透過現代的動態影像紀錄，還可見到氣候變遷下，許多生物往阿帕拉契山遷徙，證實保育大自然十分重要。
第四屆亞洲步道大會自3日下午起至5日，將展開「淡蘭徒步嘉年華」、「山海圳徒步嘉年華」、「樟之細路徒步嘉年華」等活動，向國際分享3條國家級綠道的人文、自然景觀。（編輯：屈享平）1111202
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