忠孝西路機車夜間解禁 路權團體盼全時段開放

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北2日電）台北市忠孝西路禁行機車路段夜間時段將開放機車通行，機車路權促進團體肯定這項措施，但認為太過保守，希望下一屆市長可以朝全時段開放為政策目標。

台北市交通管制工程處宣布，忠孝西路（重慶北路-中山北路）禁行機車路段，將於12月14日起開放機車於夜間11時至隔天上午6時通行。

機車路權促進會在臉書發布聲明表示，對這項規劃給予肯定，但就細部而言，目前方案明顯過度保守，眾所皆知的是半夜的車流量最小，台北市交通局還真的只准許機車在半夜通行忠孝西路，時段更是限縮在深夜的晚間11時到隔天凌晨6時，對於這樣的結果感到遺憾。

機車路權促進會指出，市政府不敢冒險的心態可以理解，但是路上近乎無車時，又會有多少機車有穿越台北車站的需求，交通局一再表達擔心機車與公車交織會帶來嚴鉅影響的立場，但是畫面轉到一旁的市民大道，公車與客運的數量同樣不容小覷，「交織情形又會比忠孝西路還要來得輕微？」

機車路權促進會表示：「另一邊的許昌開封漢口等單行道，狹窄的商業區要承受那麼多的機車穿越，對那邊的逛街人潮又會是友善的嗎？」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

機車路權促進會說，唯一能跟交通局取得的共識，就是希望忠孝西路通行機車是安全的，要以漸進式的步調來取消禁制規定，促進會也並不反對，但是把時段限縮在深夜，又有多少機會觀測到機車與其他車流在忠孝西路上的互動情形。

機車路權促進會表示，不了解是否因為市長即將卸任，不願意在看守期有太劇烈的變革，抑或是市府的心態仍然認為禁止才是最好的管制措施，無論如何，現在也無需要對市府有過多的批判，因為不會有太多效益，希望緊接著在月底開始執政的台北市長當選人蔣萬安，能夠以全時段開放機車通行忠孝西路，作為未來的交通施政目標。（編輯：管中維）1111202