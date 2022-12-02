更多編輯台推薦新聞：
能源危機與長年積病 英國迎戰經濟冷冬
國際

能源危機與長年積病 英國迎戰經濟冷冬

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間
運動

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

忠孝西路機車夜間解禁 路權團體盼全時段開放

2022/12/2 14:37
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北2日電）台北市忠孝西路禁行機車路段夜間時段將開放機車通行，機車路權促進團體肯定這項措施，但認為太過保守，希望下一屆市長可以朝全時段開放為政策目標。

台北市交通管制工程處宣布，忠孝西路（重慶北路-中山北路）禁行機車路段，將於12月14日起開放機車於夜間11時至隔天上午6時通行。

機車路權促進會在臉書發布聲明表示，對這項規劃給予肯定，但就細部而言，目前方案明顯過度保守，眾所皆知的是半夜的車流量最小，台北市交通局還真的只准許機車在半夜通行忠孝西路，時段更是限縮在深夜的晚間11時到隔天凌晨6時，對於這樣的結果感到遺憾。

機車路權促進會指出，市政府不敢冒險的心態可以理解，但是路上近乎無車時，又會有多少機車有穿越台北車站的需求，交通局一再表達擔心機車與公車交織會帶來嚴鉅影響的立場，但是畫面轉到一旁的市民大道，公車與客運的數量同樣不容小覷，「交織情形又會比忠孝西路還要來得輕微？」

機車路權促進會表示：「另一邊的許昌開封漢口等單行道，狹窄的商業區要承受那麼多的機車穿越，對那邊的逛街人潮又會是友善的嗎？」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

機車路權促進會說，唯一能跟交通局取得的共識，就是希望忠孝西路通行機車是安全的，要以漸進式的步調來取消禁制規定，促進會也並不反對，但是把時段限縮在深夜，又有多少機會觀測到機車與其他車流在忠孝西路上的互動情形。

機車路權促進會表示，不了解是否因為市長即將卸任，不願意在看守期有太劇烈的變革，抑或是市府的心態仍然認為禁止才是最好的管制措施，無論如何，現在也無需要對市府有過多的批判，因為不會有太多效益，希望緊接著在月底開始執政的台北市長當選人蔣萬安，能夠以全時段開放機車通行忠孝西路，作為未來的交通施政目標。（編輯：管中維）1111202

#忠孝西路
#機車路權促進會
#交通局
蔣萬安
登記立委補選 王鴻薇：責任無法迴避盼選民原諒 投入立委補選 王鴻薇：會就職議員、面臨龐大壓力
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族