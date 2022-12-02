台中港導航疊標改建上梁 將成港區新地標

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台中港輔助船隻陸上導航定位的導航疊標，遭遇結構高度不足、鏽蝕等問題，台灣港務公司台中港務分公司進行改建工程，日前舉辦上梁儀式並已開始機電運轉測試階段，預計民國112年4月底前完工啟用。（台中港務公司提供）中央社記者蘇木春傳真 111年12月2日

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（中央社記者蘇木春台中2日電）台中港輔助船隻陸上導航定位的導航疊標，遭遇結構高度不足、鏽蝕等問題，港務公司進行改建工程，日前組立完成並舉辦上梁儀式，預計明年4月底前完工啟用，將成港區新地標。

台灣港務公司台中港務分公司今天發布新聞稿表示，台中港為南北長12.5公里、東西寬2.5公里至4.5公里的狹長型港域，船舶進出港口尚須藉由港區陸上導航疊標輔助，供引水人協助船長操船作業時，以目視前後兩兩為一組的疊標成直線的疊合方式，辨識航向與路徑。

台中港務分公司總經理陳榮聰表示，台中港目前有5組共10座陸上疊標，於民國86年設於港區，發揮輔助船舶安全進出港的功能，因應台中港區業者投資興建廠房、新建高桅桿燈等設施激增，致使疊標結構高度明顯不足且維護不易，加上長年累月鹽害侵襲而鏽蝕，因此決定改建。

陳榮聰指出，台中港涵蓋陸域面積為2903公頃、水域面積為8382公頃，本次改建其中5座疊標，改建後疊標高43.5至65.5米（前低後高），不僅提供更遠視距，更成為台中港區最高建物及新地標。

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陳榮聰說明，新疊標兼顧結構強度與韌性、未來維修安全及便利性，進而採用鋼管構架、設置樓梯、選用亮彩橘色及提高疊標高度，以助引水人辨識港區航向與航道，安全有效引領船舶進出港。

台中港務分公司表示，疊標改建工程自110年9月開工，目前5座疊標鋼構均已提前興建組立完成，日前舉辦上梁儀式並已開始機電運轉測試階段，整體工程預計112年4月底前完工啟用。（編輯：郭諭儒）1111202