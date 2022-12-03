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北北基計程車跳錶新費率可能不到百元 春節前15天每趟加收30元

2022/12/3 08:32（12/3 10:47 更新）
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北北基計程車原預計將跳錶費漲為100元，但因委員意見不同，有可能下調。（中央社檔案照片）
北北基計程車原預計將跳錶費漲為100元，但因委員意見不同，有可能下調。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳怡璇台北3日電）北市計程車客運商業同業公會原預計將跳錶價從新台幣100元起跳，因委員意見不同，有可能下調；北市表示，一併審查的春節加價方案，春節前15天每趟加收30元會先行。

北北基計程車喊漲，運價調整內容送至北市公共運輸處，包含跳錶從現行的70元調高為100元，間隔由每80秒5元調整為每60秒5元，以及颱風豪雨放假時每趟加收50元。

一般運輸科長洪瑜敏表示，雙北已達成初步決議，新北市有部分地區如烏來、淡水等，費率不同，新北市政府預計下週開會確認後公告；新費率確定後北北基會同步實施。

洪瑜敏指出，委員會中一併審春節加價方案，春節前15天，依計費跳錶金額每趟加收30元，此案會先行；而計程車新費率因為車錶需要調整，會較晚上路。

據了解，運價審議委員會委員對跳錶價意見不同，可能下調，未必會如公會期望的從100元起跳。（編輯：黃世雅）1111203

#計程車
#北北基
#春節
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