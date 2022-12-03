六堆客庄星光路跑 多國選手參賽認識客家文化

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北3日電）客家委員會客家文化發展中心今天舉辦「Hakka Power 2022六堆客庄星光路跑」，不僅有中北部民眾、短跑國手參與，還有日、美、澳好手參賽，由六堆客庄代表領跑認識在地風情。

「Hakka Power 2022六堆客庄星光路跑」今天在六堆客家文化園區起跑，賽道繞經六堆園區及內埔村庄，活動分成2組，包含「客庄活力組（11K）」及「客庄健康組（6K）」，讓民眾以不同步伐漫步客庄體驗在地特色。

客委會客家文化發展中心主任何金樑表示，路跑沿途可見在地六堆庄好友熱情為參賽者打氣鼓勵，跑者都留下深刻而美好回憶。而參賽的選手，不僅有來自新北市及中北部的民眾、短跑國手易緯鎮，還有居住在台灣的日本、美國與澳洲的好手報名參加。

他說，客發中心期盼藉由星光路跑等多元活動，吸引民眾走入客庄，認識在地文化與特色；這次活動並邀請六堆客庄的代表共同擔任領跑者，帶領大家走讀客庄風情。

領跑者包含就讀屏東大學的黃正琦，身為前堆子弟的黃正琦今年剛以5公尺35打破全國撐竿跳紀錄，客發中心在3月第57屆六堆運動會記者會將撐竿跳竿子贈予他，期望他發光發熱，也希望讓有更多人認識六堆優秀的人才。

客發中心今天也宣告第58屆六堆運動會各項競賽開始報名，活動詳情可至六堆客家文化園區網站及粉絲專頁查詢。（編輯：戴光育）1111203