客家文化館新春雙特展 看見樟腦產業、移墾故事

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（中央社記者管瑞平苗栗縣26日電）客委會客發中心台灣客家文化館迎接農曆春節，推出「淺山樟力–台三線上原客焗腦展」及「山野兩路行–東勢卓蘭客庄聚落村史展」雙特展，讓民眾看見客庄產業、族群移墾故事。

農曆春節將至，客委會客發中心融合客庄特有的龍神信仰文化，在苗栗銅鑼的台灣客家文化館以「客庄迎神龍．過好年」為主題，規劃春節系列活動，包括館舍入口空橋設置神龍裝置藝術，營造過節氛圍，館內也有豐富展覽、3D劇場及藝文表演、實境解謎及體驗活動。

其中，「淺山樟力–台三線上原客焗腦展」、「山野兩路行–東勢卓蘭客庄聚落村史展」雙特展，自即日起展出。

客委會客發中心主任何金樑表示，樟腦是影響台灣客庄傳統經濟的重要產業，「淺山樟力」特展中，呈現了古地名、開發軌跡，並展示保存逾80年的腦丁牌原件（負責開採樟腦的人稱為腦丁）、腦丁工資及搬運費申約書等相關文物，可看出台灣樟腦在國際貿易走向全世界的發展歷程以及族群互動。

何金樑指出，近幾年推動撰寫客庄聚落村史，「山野兩路行」特展是結合客庄村史調查成果，以台灣5大客語腔調「四、海、大、平、安」中，分別代表大埔腔的台中東勢及饒平腔的苗栗卓蘭為軸心進行策展。

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何金樑說，不同腔調各自擁有屬於聲音的故事，小小村莊中蘊含許多豐富的人事物，透過活潑的詩歌和童謠，帶大家從語言中認識彼此，展覽中有兩地多個移墾家族後代所保存的古文書首次對外展出，讓珍藏的古書、文件有機會與外界對話。

客發中心表示，春節期間，為了增添年節歡樂氣氛，台灣客家文化館還設有「伯公祈福客語薪傳」、「伯公發財金活動」等，並推出每日限量福袋，參與者透過趣味遊戲可獲得內含福袋、客家生活小物等的驚喜禮品，更有機會抽中iPhone手機、SWITCH等大獎，歡迎民眾過年與親友一起觀展、看劇、體驗各項趣味活動。（編輯：黃世雅）1130126