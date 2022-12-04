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班班吃石斑9縣市還在等 漁業署：全力調配

2022/12/4 10:55
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（中央社記者張雄風台北4日電）關於班班吃石斑的情況，農委會日前表示，目前仍有9縣市尚未吃到第一次。漁業署今天表示，會全力調配滿足學校吃石斑魚的需要，優先推動還沒吃到石斑魚的縣市至少吃到一次。

近來媒體關注全台學校午餐班班吃石斑進度。高雄市長陳其邁昨天出席阿蓮區中路國民小學100週年校慶，他接受媒體聯訪時表示，這是產銷、配送的問題，目前高雄337所學校中，大多已經吃過第2輪，第3、4輪會協調供應商配合配送，「今年吃到第4輪沒有問題」。

行政院農業委員會漁業署今天舉辦「2022水產品教案徵選－頒獎典禮暨成果發表會」，副署長王正芳活動前接受媒體聯訪。關於陳其邁保證會吃滿4次石斑魚一事，王正芳說，會全力調配滿足學校吃石斑魚的需要，目前是優先推動還沒吃到石斑魚的縣市學校，盡量在本月都至少吃到一次。

至於各縣市學校午餐供應石斑魚情形，根據農委會1日統計，尚未供餐的9個縣市，包含金門縣、連江縣、澎湖縣、新竹市、雲林縣、宜蘭縣、台東縣、南投縣、彰化縣。

王正芳強調，相關經費是中央補助給地方政府處理，漁業署是站在統籌調配的立場；整個石斑魚加工、處理過程很繁鎖，因為要無刺、確保衛生；會全力調配供應營養午餐的石斑魚，給還沒有吃到的學校。

媒體提問，網路上有人反映炸石斑魚口感不佳。王正芳說，整個料理過程都有做示範給業者參考，感覺同學的反應還不錯；漁業署有建議很多料理方式，也有提供參考。

媒體追問，日前也有立委提出以白帶魚代替石斑魚，接下來是否會改用其他「好食材」代替石斑魚。王正芳表示，目前是全力供應石斑魚，之後會通盤檢討供應量、生產量和加工狀況。（編輯：張雅淨）1111204

#王正芳
#漁業署
#陳其邁
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