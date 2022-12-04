汽柴油5日起各漲2角 95無鉛每公升30.8元

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中油5日凌晨零時起，汽、柴油各調漲新台幣0.2元。（中央社檔案照片）

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（中央社記者曾智怡台北4日電）中油油價雙重平穩機制持續啟動，5日凌晨零時起汽、柴油各調漲新台幣0.2元；發油量最大的95無鉛汽油，價格為每公升30.8元。

調整後零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.3元、95無鉛汽油每公升30.8元、98無鉛汽油每公升32.8元、超級柴油每公升27.1元。

中油表示，本週受美國宣布放寬對委內瑞拉實施的部分石油制裁影響，導致國際油價下跌。本週浮動油價調整原則的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價下跌0.5美元，新台幣兌美元匯率升值0.294元，國內油價依公式計算跌幅為1.24%。

按浮動油價機制調整原則，計算後汽、柴油應調價格高於本週參考零售價格，原應每公升各調漲1.2元及2.2元，但本週部分亞幣升幅較新台幣高，換算亞洲鄰近國家汽、柴油稅前最低價較前週高，為維持價格低於前述國家，汽、柴油各吸收0.7元及1.7元。

由於吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.3元；雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收1.0元及2.0元，國內汽、柴油實際價格每公升各調漲0.2元。

中油補充，本週依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升共各2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩機制運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整的1.0元及2.0元，均由台灣中油吸收，累計111年至11月底止，共吸收約447億元。（編輯：楊凱翔）1111204