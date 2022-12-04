台加締結友誼步道 推實質交流促觀光旅遊發展

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行政院農業委員會林務局4日發布新聞稿表示，山海圳國家綠道路段之一的特富野古道（圖），深具鄒族原鄉代表性，也有著獨特的林業鐵道景觀特色，透過台灣千里步道協會媒合，選定與加拿大布魯斯步道締結友誼。（林務局提供）中央社記者張雄風傳真 111年12月4日

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（中央社記者張雄風台北4日電）林務局今天表示，台灣山海圳國家綠道與加拿大布魯斯步道完成締結友誼儀式，共同揭牌、互設指標；後續將推展許多實質交流，持續深化合作，並促進在地經濟與觀光旅遊發展。

行政院農業委員會林務局發布新聞稿表示，在達邦國小學童吟唱鄒族古調與鄒族耆老祈福、山海圳國家綠道跨部門推動平台各單位代表與國際步道組織友人見證下，山海圳國家綠道國際交流今天完成與加拿大布魯斯步道締結友誼儀式，後續也將推展許多實質交流，持續深化合作。

林務局說明，藉由第四屆亞洲步道大會，邀請布魯斯步道協會（Bruce Trail Conservancy）代表來台，今天上午於特富野古道入口，由林務局副局長林澔貞、加拿大布魯斯步道保育經理亞當（Adam Brylowski）及世界步道聯盟新任主席賈姬藍德爾（Jackie Randle）共同揭牌、完成互設指標儀式。

林務局說明，山海圳國家綠道從台江內海至玉山，全長177公里，海拔0到3952公尺，是充分展現台灣多元生態系與族群文化的長距離步道。

林務局2020年辦理自然步道國際交流計畫，遴選出3條具有國際推廣潛力的步道，其中為山海圳國家綠道路段之一的特富野古道，不僅深具鄒族原鄉代表性，也有著獨特的林業鐵道景觀特色，透過台灣千里步道協會媒合，選定與加拿大布魯斯步道締結友誼。

林務局說，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延後實體交流的時間，直到今天藉由舉辦第四屆亞洲步道大會的機會，加拿大布魯斯步道協會來台終得成行。

布魯斯步道是加拿大歷史最悠久，標示距離最長的步徑，逾900公里的步道全由志工維護，其穿越包括人口稠密的都市、綿延的丘陵與崎嶇的海岸，是唯一一條抵達由聯合國教科文組織認證的生物圈保護區尼亞加拉懸崖的公共步徑，象徵了加拿大豐美的自然環境與不凡的步道系統。

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這次選定與山海圳國家綠道特富野古道對應的，是布魯斯步道的第二段，從燻煙山谷（Smokey Hollow）到市景公園（City View Park），全長約10公里的路徑，步道包含土徑、碎石路、舊時賽馬道、公路與私人道路，沿途行經瀑布、峽谷，森林、草原與麥克納利（McNally）自然保護區。

林務局長林華慶表示，期許透過與不同國家的步道進行友誼締結，讓台灣優質的步道環境被世界看見，並藉此汲取他國成功經驗，以利步道共同行銷與國際合作，並促進在地經濟與觀光旅遊發展，打造更優質、永續、友善生態及在地人文底蘊的山林遊憩文化。（編輯：管中維）1111204