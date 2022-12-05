既有電動自行車掛牌服務 偏鄉難達30輛門檻

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（中央社記者余曉涵台北5日電）電動自行車開始領牌納管，不過立委李昆澤表示，舊有車輛領牌流程複雜，要準備出廠文件等，且需30輛才會派員到指定地點服務，偏鄉根本湊不到，要求在一週內訂出因應偏鄉的新標準。

立法院交通委員會今天審查112年度中央政府總預算案關於交通部中央氣象局、交通部運輸研究所、行政院公共工程委員會單位預算。

電動自行車（微型電動二輪車）掛牌納管11月30日上路，舊有車輛可在2年內完成領牌，否則可開罰新台幣1200以上、3600元以下罰鍰。為了鼓勵45萬輛舊車可以提早掛牌納管，交通部公路總局日前表示，明年12月底前掛牌者，可免收450元規費。

根據交通部統計，舊有的電動自行車有65萬輛，其中使用中的是45萬輛。民進黨立委李昆澤今天表示，現有的投保掛牌流程負責、宣導也不足，根據公路總局統計，11月30日到12月2日掛牌僅1778件，不合格201件。

李昆澤指出，不合格項目占比以來歷憑證為主，占67.82%，改車相關則占23%，整體來說前3天的舊車不合格比率高達12%。

李昆澤表示，其中車輛來歷證明因為年代久遠，不少民眾根本找不到文件，因為這種文件不太會留。除此之外投保領掛牌有空窗期，服務可近性也是問題，以電動自行車的續航力可能無法到監理機關申請牌照，但卻要30輛以上才有定點服務，偏鄉根本湊不到。

李昆澤認為，目前雖然有178家經銷商，但交通部應該要確保經銷商量能足夠，且應考量偏鄉地區，降低定點服務的標準，且要加強宣導協助長者和移工。

對此，交通部長王國材表示，定點服務方面可以彈性調整，會請公路總局因地制宜，偏鄉地區可以個案處理，降低30輛的標準。

李昆澤表示，希望偏鄉10輛以下就可以派員定點處理，要求交通部一週內訂出相關標準。（編輯：張雅淨）1111205