台灣中心土耳其行善 發行公益NFT助難民

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台灣雷伊漢勒世界公民中心5日與元宇宙商務應用中心舉辦公益NFT獨家授權簽約記者會，國際人道建築與教育協會理事長，也是催生土耳其台灣中心的裘振宇（圖）在記者會上分享救助難民孩子、籌建第一棟庇護所的辛苦過程。中央社記者謝佳璋攝 111年12月5日

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（中央社記者江明晏台北5日電）土耳其台灣中心今天攜手元宇宙商務應用中心發表「公益型NFT」募款計畫，運用區塊鏈技術，結合慈善公益，協助敘利亞難民在土耳其安居樂業。

台灣雷伊漢勒世界公民中心（土耳其台灣中心）今天與元宇宙商務應用中心舉辦公益NFT獨家授權簽約記者會。除了介紹ESG人道救援系統「土耳其台灣中心」，更進一步發表「公益型NFT」募款計畫。

雷伊漢勒（Reyhanli）位在土耳其東南部邊境，成了敘利亞難民躲避內戰的第一站。土耳其台灣中心成立於2017年，初期以來自美國、台灣外交部的專案經費支持，而後也在知名平台「嘖嘖」募資，在今年更獲得聯合國移民組織（IOM）的預算，投入建置再生太陽能、風力能源系統，以及水資源回收系統，成為世界上第一座「100%淨零碳排」的難民營。

此外，透過成立難民婦女合作社，土耳其台灣中心協助當地手工編織藝品、香料在電商推廣販售、自給自足趨近於損益兩平，達到社會企業的理想目標，這些國際高度關注的慈善義舉，皆來自台灣建築學者裘振宇一手策畫。

國際人道建築與教育協會理事長，也是催生土耳其台灣中心的裘振宇，今天在記者會上分享救助難民孩子、籌建第一棟庇護所的辛苦過程。台灣礙於國際地位，較難直接參與人道救助活動，苦無募款的工具與管道，以對接國際平台資源，而透過「公益型 NFT－台灣中心WEB 3募款方案」，可以讓台灣有充分發揮的機會。

而獲得「台灣中心」NFT獨家授權的單位，為長期投身永續（SDG）議題的「在一起管顧科技」。董事長薛煒立表示，運用新銳技術，結合創意慈善，是打破國界籓籬，發揚台灣愛與關懷的最好方式，將回贈每位參與者一個紀念版的NFT，透過區塊鏈不可被竄改造假的技術，讓土耳其台灣中心執行慈善專款的全程紀錄，每一步都公開透明，獲取募款者的最大信任，助力慈善事業。

一同合作創立元宇宙商務應用中心的鴻翊國際董事長張宏臺說明，第一場活動就是國際公益ESG人道救援，別具意義，未來鴻翊國際將攜手在一起用數位科技一起翻轉產業。（編輯：翟思嘉）1111205

台灣雷伊漢勒世界公民中心（土耳其台灣中心）5日與元宇宙商務應用中心舉辦公益NFT獨家授權簽約記者會，在一起管顧科技股份有限公司董事長薛煒立（圖）說明發行NFT募款計畫。中央社記者謝佳璋攝 111年12月5日