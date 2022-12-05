疫後旅遊市場回溫 華航招募百名運務客服

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（中央社記者余曉涵台北5日電）疫後旅遊市場回溫，繼台灣虎航宣布招募空服員及地勤後，中華航空今天也宣布針對桃園機場運務員及台北客服人員開出職缺，將延攬百名新血加入華航團隊，預計明年春季報到。

華航發布新聞稿表示，部署人力因應旅遊復甦，即日起啟動航空服務人員聯合招募，針對桃園機場運務員及台北客服人員開出職缺，將延攬百名新血加入華航團隊，預計於明年春季報到，這也是兩職睽違3年首度招考。

華航指出，這次招募近百名服務人員，報考資格為大學學歷以上，具備2021年1月17日（含）以後有效的TOEIC多益600分或同級英語認證者報考，若具第二外語能力如日語、韓語等尤佳。

華航說，這次聯合招募於華航網站開放報名，採意願登錄方式，可選填「桃園機場運務員」或「台北客服人員」，或二者皆有意願者，將由華航參考錄取者適職性進行職缺分派。

華航表示，航空服務人員職缺的報名期間自即日起至 12月13日晚間11時59分止，通過書面資料審核者，將安排於12月24日進行初試，2023年1月8日進行複試，採擇優錄取。

獲錄取者預計在2023年2月後分批報到，隨即展開共通職能訓練、專業職能訓練，訓練合格後才可正式上線服務。

華航說，「機場運務員」工作內容主要協助旅客報到櫃檯劃位、訂位票務、貴賓室服務、登機門服務、行李處理等工作，除辦理華航地勤作業，也代理其他航空公司的運務服務；「客服人員」負責執行電話訂位票務作業、接聽客服專線電話、處理旅客特別需求、班機異常處理作業、會員服務等。

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華航說，第4季整體客運航班增加5成，區域及長程航線完整部署，每週提供超過300班的客運來回航班，明年初也將再增班3成，為滿足回流的全球旅客，人力需求也將逐漸提升，華航今年第二度大規模公開招募人才，部署解封商機。

另外，華航說，持續招募培訓機師，大學以上畢業不限定科系、無須航空相關工作經歷、多益750分以上都可報考，錄取後將由公司安排至國外接受基礎飛行課程。（編輯：管中維）1111205