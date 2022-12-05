陳俊吉用在地農產釀出世界冠軍酒 親手打造專屬設備

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

旗津出身的陳俊吉（圖）因夢想回高雄獨自展開「鴻興製酒」事業，為完美呈現材料風味親手打造專屬釀酒設備。中央社記者曾以寧攝 111年12月5日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄5日電）旗津出身的陳俊吉，因夢想回高雄獨自展開「鴻興製酒」事業，為完美呈現材料風味親手打造專屬釀酒設備；2012年他開始以在地特色農產製酒，在布魯塞爾世界烈酒大賽奪下世界冠軍。

高雄旗津出身的陳俊吉，1995年時隨家人移民南非，年僅15歲的他在當地學習釀酒，回台灣當兵退伍時，正逢台灣準備加入WTO（世界貿易組織），民營酒廠開始蓬勃發展，便在多家酒廠歷練擔任釀酒師。

陳俊吉接受中央社記者專訪說，夢想在家鄉旗津開設酒廠，為觀光增值，「吹海風、喝酒、欣賞旗津美景，一定是件很舒服的事」；無奈旗津沒有可作為釀酒廠的甲種工業地，因此將酒廠設在前鎮加工區，獨自展開「鴻興製酒」釀酒事業，從拿手的米酒、葡萄酒做起，也以外公傳下的藥方製藥酒，傳承家族風味，受到好評。

2012年，為迎接2013年在高雄舉辦的布魯塞爾世界烈酒大賽，高雄市政府開始廣邀在地酒廠以在地農特產為原料製酒參加比賽，在高雄40多間酒廠中，最終鴻興製酒被列選為重點輔導酒廠之一。

從接受輔導到參賽，準備時間只有短短半年，水果酒又需要因不同品種釀出後的口感、香氣都不同，需要從品種挑選、發酵方式開始花時間研究，以保留水果原有風味特色，又讓層次口感變化豐富，很花時間及功夫，陳俊吉坦言「時間真的很不夠！」

陳俊吉選用美濃稻米、甲仙梅子、岡山蜂蜜、大樹玉荷包等各樣高雄在地具特色農產品來釀製，且不同於常見的浸泡式水果酒，選擇以純釀造方式來製酒，原料下得比別人重，力求香氣紮實。最終，鴻興製酒以玉荷包荔枝蒸餾酒「乃姬」奪得雙金牌，蜂蜜酒、玉荷包釀造酒等酒品也分別拿下1金、2銀獎項，成績斐然。

為追求品質，陳俊吉還自己研發釀酒機械設備，從3D繪圖設計、出圖、焊接到組裝都一手包辦；雖需要花費許多時間，但陳俊吉說，正因自己在酒廠歷練多年，了解每款酒需要不同設備才能完整呈現風味，因此在設計設備時，就充分考量、融入各項因素，「這是現成機械設備無法做出來的」。

陳俊吉說，一直記得媽媽常說「做自己敢喝的，才拿去賣」。台灣農產特色豐富，很適合用於釀酒，之所以堅持只用好原料和新鮮水果釀酒，就是要將原料本身特質完美呈現，「好的酒是活的，喝下的每一口都有不同感受及風味，與空氣結合的時間不同，入喉後的韻味及尾韻都會有不同變化」，接下來會以參展、比賽為目標，盼讓更多人知道台灣在地的好酒。（編輯：陳仁華）1111205

飲酒警語：飲酒過量有害健康；酒後勿開車；未成年請勿飲酒。

「鴻興製酒」老闆陳俊吉自己研發釀酒機械設備，從3D繪圖設計、出圖、焊接到組裝都一手包辦，也自行設計可以適用多種不同規格瓶裝的貼標機。中央社記者曾以寧攝 111年12月5日