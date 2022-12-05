障礙者團體黑紙抗議 籲勿草率通過身權法修法

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「身心障礙者權益保障法」時隔15年再度修法，但障礙者團體不滿意見未被妥善聆聽，5日在臨時會議外高舉黑紙抗議，象徵把紙寫滿也不被看見。中央社記者陳婕翎攝 111年12月5日

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（中央社記者陳婕翎台北5日電）「身心障礙者權益保障法」時隔15年再度修法，障礙者團體不滿未妥善聆聽其意見，今天多人在臨時會議外高舉黑紙抗議，象徵把紙寫滿也不被看見。衛福部表示，立法程序無問題。

立法院社會福利及衛生環境委員會11月28日排審「身心障礙者權益保障法」部分條文修正草案，因多個身障團體質疑修法著重機構式服務，也違背國際身心障礙者權利公約（CRPD）的建議，呼籲勿草率通過修法。對此，中央提出辦理修法意見臨時會議作為解方。

台灣身心障礙者自立生活聯盟秘書長莊棋銘今天與多名身障者在臨時會議外，高舉黑紙抗議。他說，衛生福利部的修法意見會議僅邀請少數障礙團體，甚至很多團體都是服務性質團體，非障礙者本人出席，質疑無法完整感同身受說出身障者困境。

據統計，台灣約120萬名障礙者，約占總人口5%。莊棋銘認為，確實必須修法，但行政院版本草案連障礙者都無法接受，理解修法改善環境不可能一步到位，「也不是要全都聽我們的」，但起碼不要讓障礙者意見被丟入黑暗，呼籲修法會議中起碼應該列席5成障礙者代表，且必須包含不同障別。

台灣障礙者黑紙革命聯盟召集人林君潔說，今天障礙者高舉黑紙抗議，象徵著這次「身心障礙者權益保障法」修法過程中，障礙者非常想參與、可望充分表達意見，但他們把紙都寫滿了，依然不被看到，透過「黑紙革命」，障礙者團體一定不會輕易讓草案快速通過。

這次的修法就像障礙者長期以來處境的縮影，林君潔表示，衛福部願意加開臨時會議，但善意卻只做半套，突如其來發出開會通知，要求障礙者在2天內迅速讀完相關資料。她直呼，收到電子檔後，立刻列印下來，才發現資料有多厚，「這份資料厚到我連抱都抱不動」。

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林君潔說，障礙者們出一趟遠門必須有太多事前準備，申請個人助理、安排交通車等，平時申請都可能碰壁，更何況如此臨時的規劃，「這些都是只有障礙當事人才能切身感受的不便」，障礙者住在社區中卻像住在機構，出門吃飯、通勤困難重重，再再顯示草案需要納入障礙者聲音的必要性。

衛福部次長李麗芬告訴中央社記者，立法程序沒有問題，修法是從106年開啟，期間有分區收集各方意見，延至今天送入立法院排審是108年版，可能有新團體成立才會出現未廣納各方意見的質疑；面對身障者版本草案，因近期立法院即將排審，臨時會議才會比較趕，但還是希望落實多一點對話。（編輯：管中維）1111205