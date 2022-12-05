早安世界》未來一週東北季風增強低溫探17度 北部東半部有雨
未來一週東北季風增強低溫探17度 北部東半部有雨
中央氣象局表示，4日起東北季風增強後，接下來一週都是受到東北季風影響的天氣，僅7日及8日東北季風稍稍減弱，溫度稍微回升，但9日起東北季風再增強，溫度下降，2波低溫都下探攝氏17度。至於雨勢方面，預計北部及東半部有局部降雨，7日及8日有較大雨勢。（看完整報導）
府院黨高層會談 蔡總統：降低朝野對抗 開展執政新局
執政黨在九合一選舉挫敗之後，總統蔡英文4日邀集府院黨高層會商，在兩個半小時的會議中就4個重點進行討論。據總統府發言人張惇涵表示，會談重點包括執政團隊要更與人民感同身受，減輕人民負擔、在野黨在多數縣市取得執政權，中央執政團隊必須謙虛以對，面對新民意產生的縣市首長、執政團隊希望以協商來降低對抗，縮小差異，務使各項政策方案符合國家及人民的最大利益。張惇涵並說，執政團隊要穩定政局，也要開展新局，針對府院與各部會下一個階段布局，將在立法院會期結束後進行檢討。（看完整報導）
美防長：美國正處於抗衡中國的關鍵時刻
美國國防部長奧斯汀3日表示，美國正處於抗衡中國的關鍵時刻，需要軍事力量，來確保21世紀的全球規範是由美國而非中國所訂。美國軍方日前公開新一代匿蹤轟炸機B-21「突擊者」，設計目的是為了最好地應對中國快速發展的網路、太空和核子能力。奧斯汀說：「我們正以前所未見的方式調整預算，以應對中國挑戰。」（看完整報導）
魯冰花、桂花巷傳唱全台 4金作曲家陳掦過世
以「魯冰花」、「桂花巷」等音樂聞名的知名作曲家陳揚，11月初因病過世，享壽66歲。陳揚多次獲得金鼎、金馬、金鐘、金曲等獎項肯定，被譽為「永遠的音樂頑童」，2015年獲金曲獎特別貢獻獎。（看完整報導）
艾米尼之死抗議2個多月 伊朗廢除道德警察將檢討頭巾法
伊朗女子艾米尼9月在警察拘押期間身亡，引發全國示威，伊朗政府殘暴鎮壓，導致數百人死亡。伊朗媒體4日報導，在人民抗議2個多月後，伊朗已廢除確保女性「衣著得體」的「道德警察」。伊朗當局3日並表示，正在審查1條有數十年歷史、要求女性遮蓋頭部的法律，有關部門正在研究是否需要修改。（看完整報導）
中國防疫大轉彎引民怨 保守派批鬆綁是「西方與資本家陰謀」
中國中大型城市防疫鬆綁日趨明顯，北京、廣州、重慶、珠海等地相繼呼籲民眾「非必要不做核酸」，並持續撤除檢測站，但民眾指出，辦公樓、大型商場、一般商店、公園等地仍須查驗核酸陰性證明，當局撤除檢測站，反而造成民眾沒地方做核酸。北京4日起迅速恢復這些檢測站，上海則宣布5日零時起，搭乘地鐵、公交等公共交通工具和公園、景區等室外場所不再查驗核酸檢測證明。保守派對防疫措施鬆綁持反對意見，聲稱這是「西方和資本家陰謀」，還主張政府要軍管核酸企業，進行「國有化改造」。（看完整報導）
中國「清零」白紙運動 要騰訊等企業加強網路審查刪影音
中國反對嚴格防疫措施的「白紙運動」蔓延多地，觸動當局敏感神經。華爾街日報報導，中國國家互聯網信息辦公室向騰訊、字節跳動等企業發布「指導意見」，要求增加網路內容審查的人力；同時，他們也被指示要更加關注「與抗議相關的內容」，特別是中國各地大學的示威活動，推特上並傳出有南京傳媒學院抗議女學生李康夢失聯，疑似遭警方逮捕後，音訊全無。（看完整報導）
CNN：中國海外設立逾百所「警察局」 監視騷擾流亡公民
人權組織「保護衛士」今年稍早發表「海外110：不受控的中國跨國犯罪打擊」報告，揭露中國在全球廣設警僑「海外服務站」，以監視、騷擾並在某些情況下遣返流亡的中國公民。CNN報導，中國利用與歐洲和非洲國家達成的雙邊安全協議，藉此在全球廣設100多個所謂的海外「警察局」，「保護衛士」自從9月首次揭露中國政府在世界各地設立54所此類警察局以來，又發現中國在海外運作另外48個警察局的證據。中國當局聲稱這些設施是行政中心，目的在幫助中國僑民完成更新駕照等任務。（看完整報導）
專題／電價飆漲瑞典人搶買木柴 耶誕裝飾換LED燈堅持過節
俄羅斯在2月全面入侵烏克蘭之後，歐盟國家對俄國施加經濟制裁，俄國則以能源做為武器，對付力挺烏克蘭的國家。瑞典原本靠著北部豐沛的水力發電與北歐電網互相補強，能源供需沒有太大問題，然而近年來核電廠退役，風力發電不夠穩定充足，加上與歐洲大陸的電網更密切連結，造成國內電價自2021年底開始飆漲，也讓電費、能源議題成了今年9月大選重要焦點。選後新政府上台隨即宣布重啟核能發電，除了能源政策轉變外，瑞典人也不得不跟著調整生活方式度過寒冬。（看完整報導）
梅西生涯1000場出賽 世界盃進9球超越馬拉度納居隊史第2
阿根廷4日在2022年卡達世界盃足球賽16強賽以2比1擊敗澳洲，陣中頭號球星梅西在這場他生涯第1000場出賽攻進個人在世足賽的第9顆球，超越「世紀球王」馬拉度納，隊史排名第2。梅西目前在本屆世足賽共攻進3球，有機會與法國的姆巴佩、荷蘭的哈克波等人爭奪頒發給單屆進球數最多球員的金靴獎。（看完整報導）
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