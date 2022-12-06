迎2023年首道曙光 太平山遊樂區元旦凌晨3時開園

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣6日電）林務局今天表示，太平山國家森林遊樂區明年元旦日出時間約清晨6時30分至清晨6時50分，為讓民眾迎接新年首道曙光，當天園區將於凌晨3時開園，入園遊客可獲新年紀念書籤。

林務局羅東林區管理處育樂課長吳思儀今天接受中央社記者電訪時指出，太平山國家森林遊樂區海拔介於365公尺至2000公尺高，是北台灣欣賞日出的絕佳地點之一。為讓民眾能迎接2023年第一道曙光，當天園區提早於凌晨3時開園。

她表示，若元旦氣候良好，園區的太平山莊觀景台、蹦蹦車車站月台、原太平山俱樂部廣場、翠峰景觀道路14公里處觀景台、翠峰湖環山步道0.8公里處觀景平台、翠峰湖環山步道3公里處，可分別欣賞到日出搭配雲海美景。

管理處指出，考量園區的翠峰景觀道路路幅較小，為維持交通順暢，翠峰景觀道路元旦當天將實施「時段單向通行」交通管制措施。

其中，去程（太平山往翠峰湖）元旦當天清晨6時30分後禁止車輛進入；返程（翠峰湖往太平山）於元旦當天上午8時前禁止通行，直至上午9時後正常開放。

另外，元旦當天園區內各據點販賣部及雲海咖啡館提早至上午7時起營業，可選購太平山限定紀念品。（編輯：戴光育）1111206