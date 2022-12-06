早安世界》新台幣狂升央行調節 11月外匯存底創近2年最大增量
新台幣狂升央行調節 11月外匯存底創近2年最大增量
台灣股匯市11月強力反彈，新台幣兌美元匯率更從32元比1漲回30元大關，眼見新台幣波動劇烈，央行再次進場調節穩匯。同時，11月外匯存底金額暴增94.09億美元，單月增量創下近兩年最高。外資一掃先前瘋狂賣超台股態勢，11月買超台股逾新台幣1800億元，11月淨匯入規模高達92.164億美元，創至少2011年以來單月淨匯入規模新高。（看完整報導）
本週2波東北季風 北部低溫16度明後天回暖9日起再轉冷
中央氣象局5日表示，台灣本週受到2波東北季風影響，6日清晨北部低溫將降到攝氏16度左右，白天高溫也在20度以下，7、8日稍微回溫，8日北部高溫預估可達20、21度；9日起另一波東北季風增強，預估天氣會持續偏濕冷至12日。（看完整報導）
法新社2023年10大新聞風雲人物 蔡英文、哈利王子入列
法新社列出10位明年料將躍上頭條新聞的風雲人物，除了總統蔡英文，還有被認為可能參選美國總統的共和黨籍佛羅里達州州長迪尚特，國際貨幣基金總裁喬治艾娃、回任迪士尼執行長的艾格與英國哈利王子也都入列。法新社報導，蔡總統今年接待美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台後，中國在台灣周邊舉行大規模軍演，而蔡總統與中國領導人習近平的對峙在2023年料將持續。（看完整報導）
台北市長將換人 大巨蛋案遠雄撤國賠訴訟 達成分潤協議
台北市政府5日宣布，遠雄公司11月18日遞狀撤回國賠訴訟後，市府與遠雄已在11月22日簽訂大巨蛋營運契約變更協議書，明定0.6%至1.6%的營收分潤。台北大巨蛋籌備處副執行長指出，不知道內政部何時會發認可函，無法推估大巨蛋何時試營運，可能晚於原先預期的明年6月。遠雄表示，希望擱置爭議，與新市府團隊重新建立關係，讓進度往前。（看完整報導）
非本國籍無健保者確診明年自費治療 春節不重啟大陸返台者居家檢疫
中央流行疫情指揮中心5日宣布，考量國內疫情趨緩，邊境及社區防治政策穩健鬆綁，規劃明年元旦起，不具健保身分的非本國籍人士在台期間如果確診COVID-19，需自付隔離治療費用。另一方面，疫情指揮中心指揮官王必勝預估，中國疫情持續升溫大約2個月後將達高峰，適逢農曆年前後，但針對返鄉台商與台生，暫無重啟入境居家檢疫規劃。（看完整報導）
向中國發訊號 加拿大：將派更多軍艦通過台海 證明是國際水域
加拿大政府在新發布的印太戰略中把北京描述為「愈來愈具破壞性的大國」後，計劃派更多軍艦通過台灣海峽，以證明台海是國際水域，而非中國的內海。加拿大外交部長趙美蘭表示，「在台灣海峽問題上，我們將繼續執行基於國際規則的秩序」。她說，加拿大一艘巡防艦今年夏天與美國軍艦一起穿越台灣海峽，未來並希望派更多巡防艦通過台海。（看完整報導）
白紙運動參與者手機數位足跡難消除 中國警方找上門約談恐嚇
各種手機通訊社群軟體在中國白紙運動中扮演重要角色，然而參與者留下的手機數位足跡卻成中國警方秋後算帳的依據。外媒報導，越來越多參加者被警方找上門，社群帳號甚至被陌生人嘗試登錄。警方運用人臉識別、手機資訊和線人舉報，查出參加抗議或是前往抗議地點的民眾個資，並警告他們不要再次參加集會活動。（看完整報導）
中國白紙運動催出解封 地鐵不查核酸卻要綠碼入站挨轟做半套
中國爆發抗議防疫清零措施的「白紙運動」後，多地加速放寬疫情防控，至少19個城市宣布搭地鐵不再需要核酸檢測陰性證明。不過中國民眾對新規仍有意見，例如上海旅客進入地鐵站仍要掃實名制綠碼入站，許多商場及大樓辦公室還是要求出示核酸檢測陰性證明，讓不少網友嘆政府的「防疫優化」措施僅做半套。（看完整報導）
斯里蘭卡反對派議員嗆中國：不幫忙重整債務就滾回家
斯里蘭卡反對派國會議員拉薩瑪尼卡姆最近警告，斯里蘭卡的經濟窘境是中國所造成，若中國政府不願協助斯里蘭卡進行債務重整或取消債務，他將發起「中國滾回家」運動。他怒斥中國透過賄賂斯里蘭卡政客，興建許多不必要的基礎設施，導致斯里蘭卡欠下鉅額債務。因此，若中國把斯里蘭卡當朋友，應協助斯里蘭卡重整約達74億美元的債務，甚至大方取消債務。（看完整報導）
專題／收容百萬烏克蘭難民 波蘭入冬後處境兩難
11月中旬，波蘭與烏克蘭都下了冬天第一場雪，俄烏戰爭讓人們的生活更加嚴峻。由於戰爭造成通貨膨脹與昂貴電費，收容最多烏克蘭難民的波蘭入冬後陷入兩難處境。隨著通貨膨脹率急劇上升，波蘭許多超商裡的推車上，原本堆滿捐給烏克蘭難民的物品如今越來越少，而另一方面由於烏克蘭難民需要找尋住所，波蘭面臨嚴重住房短缺的問題，租金因此上漲，形成烏克蘭人融入社會的可能障礙。（看完整報導）
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