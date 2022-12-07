王國材：桃機第3航廈分配考慮轉機 112年定案

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（中央社記者汪淑芬台北7日電）桃園國際機場第3航廈使用分配方式引起爭議，交通部長王國材今天表示，主要考量轉機市場，明年就會定案。

立法院交通委員會今天安排交通部相關單位報告112年度台灣港務公司、航港建設基金附屬單位、觀光發展基金預算。

國民黨籍立委洪孟楷質詢時指出，桃機第3航廈使用原本是依國際航空聯盟分配，現在又要改用航線分配，很可能發生國人出國在第1、第2航廈報到，在第3航廈登機；洪孟楷追問，桃機第3航廈使用分配何時會定案？

王國材表示，桃機第3航廈的使用分配，目前仍在討論中，明年就會由他主持會議敲定方案。

王國材說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前，桃機每年旅客量快破5000萬人次，而北美經台灣往返東南亞、東北亞是重要的轉機市場，華航、長榮及星宇等國籍航空都經營北美與東北、東南亞間的轉機航線，所以考慮將第3航廈使用改以航線分配。

洪孟楷則持不同看法，他說，航廈使用分配以旅客方便程度最重要，相同聯盟的航空公司在同一航廈轉機才順暢，這也是國際趨勢。

另外，洪孟楷也詢問，針對交通部訂定的國外來台旅客目標人數，因疫情影響，已在去年將2030年2000萬人次降為1600萬人次，現在是否會再調整？

王國材表示，希望明年國外來台旅客能有近600萬人次，約達疫情前的一半，目前2030年的國外旅客目標人數並未改變。（編輯：陳政偉）1111207