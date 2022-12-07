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林務局台灣林業白皮書研訂 邀民眾參與建議

2022/12/7 19:00
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（中央社記者楊淑閔台北7日電）林務局今天表示，自民國107年啟動「台灣林業白皮書（草案）」編撰，初稿已完成，即日起至12月26日，歡迎民眾至林務局全球資訊網填寫意見，並可報名參與6場公聽會提供建議。

行政院農業委員會林務局今天表示，「台灣林業白皮書（草案）」編撰工作於107年啟動，期間蒐集與匯聚林業及自然保育的國內外政策趨勢與實務推動作法，藉此綜合彙整所面臨的議題及未來政策方向。

林務局說，關於台灣林業白皮書初稿，也同步規劃辦理網路意見徵詢及主題公聽會，即日起到12月26日，年滿18歲（含）以上的中華民國國民，皆可上網填寫意見。

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詳細資訊可至「林務局全球資訊網/業務公告/『台灣林業白皮書（草案）』初稿公眾意見徵詢」頁面參閱，填寫意見或報名主題公聽會參與。

公聽會有3個主題，包含「維護與促進生物多樣性與自然保育」、「國產木竹產業振興與林業永續多元創新加值利用」及「森林育樂與文化、原住民族與山村綠色經濟」，共計6場，將於12月15日在東部、12月19日在中部及12月26日在北部登場。（編輯：張芷瑄）1111207

#林務局
#台灣
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