基隆台北新北宜蘭防大雨 16縣市陸上強風特報

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（中央社記者汪淑芬台北10日電）東北季風影響，中央氣象局今天發布雙北及基隆、宜蘭地區大雨特報，同時發布全台及外島16縣市陸上強風特報。

氣象局表示，因東北季風影響，今天基隆北海岸、宜蘭地區及台北市山區有局部大雨的機率，連日降雨，山區應注意坍方及落石。

氣象局觀測，凌晨0時至上午8時10分，累積降雨最多的是宜蘭頭城近90毫米。

另外，今晚起台南以北、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖、蘭嶼、綠島共16縣市，將有9至11級強陣風，東半部沿海空曠地區也有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，要特別注意。

氣象局預報，今天北部及東北部天氣濕涼，其他地區早晚涼；迎風面水氣較多，北部及東半部有局部短暫雨，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨持續而明顯，中南部大多為多雲到晴可見陽光的天氣。

氣溫方面，氣象局觀測各地低溫普遍為攝氏16至19度，局部空曠地區及近山區的平地溫度再更低一些，預測白天高溫北台灣為19至21度，其他地區24至28度，南部日夜溫差大。（編輯：黃世雅）1111210

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）