林務局國產材台灣館 6度獲頒優良參展企業形象獎

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農委會林務局第6度參展台北國際建築建材暨產品展，經大會建材委員會評選建築師依「產品實用創新」、「裝潢及整體感受」、「專業解說」進行評比，10日計有30家參展單位脫穎而出，獲頒「優良參展企業形象獎」，林務局國產材台灣館亦獲肯定。（林務局提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年12月10日

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（中央社記者楊淑閔台北10日電）林務局今天表示，台北國際建築建材暨產品展於8到11日舉行，林務局打造國產材台灣館，以主題「築carbon」參展，從500個參展單位中脫穎而出，連續6年獲頒「優良參展企業形象獎」。

行政院農業委員會林務局今天發布新聞指出，2022「台北國際建築建材暨產品展」由中華民國全國建築師公會主辦，林務局第6度參展，經由大會建材委員會評選建築師，依「產品實用創新」、「裝潢及整體感受」、「專業解說」進行評比，計30家參展單位脫穎而出，獲頒「優良參展企業形象獎」，林務局國產材台灣館亦獲肯定。

林務局說明，國產材台灣館的整體架構包含木構框架、竹構框架、牆壁板、木竹天花板、展示桌等，運用台灣杉、柳杉、杉木、孟宗竹、桂竹等負碳資材構成，使用約15立方公尺的木竹材材積，並將3375公斤的碳固定在展場的建材中。

林務局並說，這些負碳資材將在展覽後繼續重複利用，讓碳長期保存在資材中，藉以發揮木竹材料在建築、室內裝修領域的優勢與環保教育意義，倡議民眾使用國產木竹材支持永續消費，並享受木竹空間帶來的健康與舒適。

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由於民眾使用木、竹製建材，最大顧慮包括防火與耐候性。為此，林務局說，這幾年產官學研攜手研發，現場也展示木竹材可具備耐候性、耐燃性、強度、防腐等功能的研發成果，同時鼓勵業者參與驗證，以國家標準把關。

林務局提醒民眾，展期到11日，當天有兩場論壇，以國產木竹材設計及實際應用為題，邀請「構竹林鐵新銳展」二代創作群、學界及業界代表等分享實作經驗，分享國產木竹材運用於構造的故事，以及產學研發、精進加工技術的經驗。地點在南港展覽館一館4樓402a室，可免費參加，或上臉書粉專「國產材台灣館」收看網路直播。（編輯：陳政偉）1111210