早安世界》台灣百餘家水產業者對中國出口受阻 國台辦：盡快補件註冊

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台灣百餘家水產業者對中國出口受阻 國台辦：盡快補件註冊

台灣百餘家水產業者依中國方面要求重新註冊，但送件的業者幾乎都未得到回應，導致出口受阻，主要品項為魷魚、秋刀魚、午仔魚、鰹魚。農委會官網統計疫情前108年台灣出口中國水產總值新台幣78.8億元，其中石斑、竹筴魚及白帶魚的價值近25億元，約占3成。近來無法銷往中國的水產則以魷魚為大宗，價值36.86億元。農委會主委陳吉仲9日表示，註冊原本補件期限8月底截止後，到目前僅1家業者獲准對中出口，其他業者若補件仍不准，將向WTO申訴。中國國台辦在消息於8日傳出一天多之後做出回應，聲稱「無預警禁止進口」是刻意炒作，並說希望台灣食品企業儘快向中國當局提供符合要求的企業註冊訊息。（看完整報導）

今年前11月總稅收首度破3兆大關 證交稅黯淡連11黑

財政部9日公布今年前11月全國賦稅收入3兆797億元、年增13.6%，首度破3兆元大關，其中受惠於去年上市櫃公司獲利佳，前11月營所稅年增46.9%，綜所稅也成長24.3%，但在台股量縮下，證交稅前11月年減925億元、創史上同期最大減量。財政部官員指出，全年總稅收可望比預算數多出4500億元以上，創下新高紀錄，但證交稅、貨物稅、土增稅收入料將無法達到全年預算數。（看完整報導）

國民年金保費112年調漲 271萬人每月多付72-144元

衛生福利部社會保險司9日指出，依據111年9月完成的國保財務精算結果，精算評價日110年10月1日基金餘額（4656億元）不足以支付未來20年保險給付（9593億元）。因此自明年1月1日起，國民年金保險費率調整為10%、月投保金額調整為新台幣1萬9761元。衛福部社保司預估受影響人數約271萬人，每人每月自付保險費將增加72元至144元。（看完整報導）

中國大幅放寬防疫 紐時：經濟仍充滿不確定性

紐約時報中文網8日報導，即使中國推出形同放棄動態清零的「優化防疫新10條」，仍有許多因素令經濟充滿不確定性，包括民眾擔心新一波疫情而不敢出門消費，工廠面臨歐美需求疲弱的問題等。中國疫情9日通報只有1萬6797例，但官方每天發布的染疫數字迅速失去指標意義，北京民眾已不相信防疫鬆綁後全市染疫人數不增反減，甚至直指實際確診人數至少10倍以上。網路廣傳的影音顯示，若干醫院擠滿發燒病患者，引發關注。（看完整報導）

二戰以來首度合作 英義日研發新戰機拚2035年前服役

路透社報導，日本、英國與義大利3國8日發表聲明說，準備把各自的下一代戰機計畫合併，整合成一開創性的歐亞夥伴關係。這是日本自二次世界大戰結束以來，首度與美國以外的國家展開大型國防工業合作。這項協議是要將英國主導的「未來空戰系統」、即「暴風」戰機計畫，與日本F-X戰機計畫合併為「全球空戰計畫」，目標是在2035年以前讓這款先進戰機服役。（看完整報導）

美眾院通過國防授權法案 援台重點一次看

美國國會眾議院8日表決通過2023財政年度國防授權法案，以350票贊成、80票反對通過，其中有條文授權美國政府在5年內提供台灣100億美元軍援，並要求解決美國對台灣的軍售延宕問題。法案並支持邀請台灣參加2024年環太平洋多國軍演。美國「國防新聞」週刊報導，這項法案金額8580億美元，較2022財政年度國防支出成長8%，也較白宮春季所提預算案的金額多出450億美元，同時增加對台灣與烏克蘭的援助，參議院預計下週表決這項法案，之後將送請總統拜登簽署生效。（看完整報導）

申根簽證適用國家增為27個 克羅埃西亞獲准加入2023年生效

克羅埃西亞8日獲准加入由歐洲多數國家組成的申根自由旅行區域，但保加利亞與羅馬尼亞仍被排除在外，因奧地利擔心無證移民而帶頭反對。路透社報導，申根區成員國內政部長在布魯塞爾結束緊繃的談判後，克羅埃西亞獲准加入，成為申根區第27個成員國，如此一來，民眾2023年起往來克羅埃西亞與申根區其他國家時，就不用再停下來接受邊境檢查。（看完整報導）

席琳狄翁罹患僵硬人症候群 常見肢體痙攣疼痛嚴重影響生活

加拿大女歌手席琳狄翁8日揭露自己罹患罕見疾病「僵硬人症候群」，出現痙攣症狀而影響到日常生活，部分巡演場次被迫延期或取消。僵硬人症候群是一種由於自身免疫系統異常導致的神經病變，會導致患者軀幹、肢體肌肉僵硬，影響日常生活。成因是什麼？如何治療？盛行率多高？中央社整理罕見疾病基金會的說明幫讀者瞭解。（看完整報導）

ChatGPT聊天對答媲美真人 產出論文連防抄襲軟體都無法抓漏

億萬富豪馬斯克參與創立的基金會OpenAI，研發出新款文字生成語言模型工具ChatGPT，能解答各門各類問題，好比寫程式碼和寫文章，更重要的是用字表達比前幾代更加流暢精準，上線不到一週，註冊用戶就破百萬。但也有媒體發出警訊，指人工智慧模型已能寫出論文，連知名防抄襲軟體都檢驗不出來。（看完整報導）

台灣有個好萊塢音樂劇口碑好票房慘 劇團瀕臨解散

音樂劇「台灣有個好萊塢」在北藝中心球劇場演出第3週，但票房僅達2成，面臨創團以來遇到的最大困境、教訓和課題。瘋戲樂工作室藝術總監王希文8日表示，儘管口碑很好，但目前總票房連3成都不到，剩下10天若票房再不衝起來，製作最終虧損將高達新台幣800萬元；加上過往3年疫情的累積負債，劇團實在沒辦法再繼續靠理念撐下去，屆時也只能解散一切。集音樂劇編導經歷於一身的羅北安指出，台灣觀賞劇場演出的人數的確沒有那麼多，各劇團都在開發新的客層，「在經濟衰退之外，未來2年內狀況不會太好。」但他認為創作不能停，各個劇團要有3年過渡低潮期的打算。（看完整報導）