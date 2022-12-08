「台灣有個好萊塢」催票房 廣邀觀眾挺劇場演出

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音樂劇「台灣有個好萊塢」以60年代繁花似錦的台語片盛世為故事背景，講述時代男女的夢想與希望，即日起至18日在台北表演藝術中心球劇場演出，但票房至今僅達2成，告急催票中。（瘋戲樂工作室提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年12月3日

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（中央社記者趙靜瑜台北8日電）音樂劇「台灣有個好萊塢」此刻在北藝中心球劇場演出第3週，但票房僅達2成，今天瘋戲樂工作室藝術總監王希文開記者會表示，這是創團以來遇到最大困境，也是最大的教訓和課題。

王希文表示，儘管口碑很好，但目前總票房連3成都不到，剩下10天若票房再不衝起來，製作最終虧損將高達新台幣800萬元；加上過往3年疫情的累積負債，劇團實在沒辦法再繼續靠理念撐下去，屆時也只能解散一切。

王希文表示，這次演出包括金流、票房及很多預測判斷都遭受阻力，「演出的口碑都很好，但驅動觀眾買票的動能有限，我們也正在努力找到觀眾，接觸台灣郵局，一些區公所也打電話來買票，希望努力抓回看戲觀眾。」

集音樂劇編導經歷於一身的羅北安表示，近30年來定目劇就是自己的夢想，「但是台灣2300萬人足不足以支撐定目劇，當然不行！即使是紐約也無法，一切得靠觀光客、靠人流。」他認為在華人世界也只有幾個大城市會有，「台灣還有一段路要走。」

羅北安指出，台灣去劇場的人的確沒有那麼多，各劇團都在開發新的客層，「在經濟衰退之外，未來2年內狀況不會太好。」但他認為創作不能停，各個劇團要有3年過渡低潮期的打算，「希望各界多多給劇場界鼓勵，尤其是幕後工作人員，沒有演出就會改行，停了就沒有了。」

王希文表示，台灣人口約是韓國的一半，文化娛樂消費動能其實並不低，他相信民間還有非常多尚未開發的看戲人口，希望這部雅俗共賞、老少咸宜的好戲，能讓大家感受到台灣音樂劇的魅力與軟實力。

音樂劇「台灣有個好萊塢」不同返享版即日起至18日演出，地點在台北表演藝術中心球劇場。（編輯：張雅淨）1111208