孫可芳劉冠廷愛情長跑13年 曾因蟑螂圖氣到斷聯

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影集「你的婚姻不是你的婚姻」演員李國毅（右2）、孫可芳（中）接受「36題愛上你」節目主持人炎亞綸（左1）、唐綺陽（左2）、吳姍儒（右1）訪問，分享出道歷程。（公視提供）中央社記者王心妤傳真 111年11月26日

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（中央社記者王心妤台北26日電）演員李國毅、孫可芳上節目「36題愛上你」接受訪問。孫可芳和演員男友劉冠廷愛情長跑13年，她說，劉冠廷曾傳蟑螂圖惡作劇戳到她的死穴，氣到後來封鎖聯絡方式。

李國毅、孫可芳近日演出台劇「你的婚姻不是你的婚姻」。李國毅大學就讀體育系，從小也把體育老師當成夢想，卻因為把照片放在交友網站被經紀公司挖掘。

孫可芳與劉冠廷交往多年，她說很害怕蟑螂，更怕到看心理醫生，但劉冠廷卻在知情的情況下傳了蟑螂的動圖，孫可芳嚇到差點摔壞電腦，氣到馬上封鎖對方。

主持人吳姍儒（Sandy）也笑說劉冠廷是超級幼稚鬼。孫可芳說，直到劉冠廷誠懇道歉後，覺得對方或許有另一面其實沒那麼「油條」，雙方才和好如初。

孫可方剛出道就以「天黑請閉眼」獲頒金鐘獎戲劇節目女配角獎，她說，最開心的是阿公，還在村子裡放鞭炮。孫可方談到已經過世的外婆也表示，「她應該有在天上，我們燒給她電視或iPad，應該有看到我的戲，非常謝謝她」。

最新一集「36題愛上你」將於明晚9時在公視首播。（編輯：張芷瑄）1111126