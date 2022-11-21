孫可芳回歸初心「聖筊」合體劉冠廷 不憧憬婚姻

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演員孫可芳（左）、李國毅（右）在微科幻影集「你的婚姻不是你的婚姻」單元劇「聖筊」中飾演青梅竹馬，兩人日前在節目「TALK一杯」大聊幕後點滴。（MOMOTV提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月21日

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（中央社記者葉冠吟台北21日電）演藝圈情侶檔劉冠廷與孫可芳，在微科幻影集「你的婚姻不是你的婚姻」單元劇「聖筊」中，難得同台共演夫妻，不過孫可芳透露對婚姻沒太多憧憬，「我現在也很快樂」。

孫可芳日前在「TALK一杯」節目談及與男友劉冠廷合作，坦言在「聖筊」導演徐漢強邀請前，因為有太多考量，已拒絕過很多次類似邀約，「我如果接這個角色，可能勢必在宣傳上會變成另外一個焦點」。

但和劉冠廷討論後，孫可芳決定回歸初心，單純考慮想不想接這部戲，由於不論是導演、編劇或合作演員，都是非常信任的對象，宣傳的事以後再說，當下覺得拍戲一定會很開心，才點頭答應。

身為家中老么，孫可芳透露對婚姻沒太多憧憬，她認為姐姐已幫她把該做的都做完了，例如結婚、生小孩，家人對她也沒有要求，「我沒有很明確地覺得，婚姻會帶給我多麼快樂，我覺得我現在也很快樂」。

相比之下，在「聖筊」飾演孫可芳青梅竹馬、帶給劉冠廷威脅感的李國毅，則在2021年宣布與愛情長跑10多年的女友結婚。

談起結婚契機，李國毅分享兩人早有結婚共識，申請文件也準備好，只差適合時機。某天他的劇組拍戲撤班後，剛好天氣下雨很有情調，李國毅回家就對女友說：「我們去登記吧！」他認為婚後沒有明顯改變，直到小孩誕生才是人生第2個開始。

李國毅形容婚姻就像遊戲裡的帳號綁定，當初正式宣布結婚消息就是公開綁定帳號，「像玩遊戲一樣，兩個人決定要一起並肩作戰，在碰到你人生當中各式各樣的問題也好、開心也好，若有一天你不想玩了怎麼辦，就只能刪除帳號重新開始」，婚姻是責任更是承諾。

這集「TALK一杯」內容網路版將於23日晚上10時在同名YouTube頻道上架，電視版則在晚上10時30分在MOMOTV頻道播出。（編輯：管中維）1111121