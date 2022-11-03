王希文求夢幻卡司 苗可麗出演「台灣有個好萊塢」

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（中央社記者趙靜瑜台北3日電）音樂劇「台灣有個好萊塢」將在台北表演藝術中心加演，關鍵角色「文鳳」找來金鐘視后苗可麗飾演。瘋戲樂藝術總監王希文說，「文鳳」一角就像是黑道大姐大，苗可麗是夢幻人選。

瘋戲樂工作室藝術總監王希文表示，音樂劇演員需要又會唱又會演，因此鎖定「很會唱的演員」或是「很會演的歌手」，「苗可麗」這個名字就這樣出現在眾人的心願清單中。

苗可麗對於首次接到音樂劇邀約，感到興奮又緊張，她說音樂劇太難了，「又要演又要唱，台詞還要跟著音樂走，王希文的曲又很難，而且還不能喊暫停。」苗可麗說，音樂劇是很有能量的工作，「每次排完戲都覺得好像被充滿了電，來自觀眾的反應都好直接，我很享受在台上的感覺」。

為了演好這齣音樂劇，歌手出身的苗可麗還特地重新上了發聲課，學習音樂劇的唱法，眾所皆知台語超級溜的她，也跟著台語老師學習更專業的台語用詞及發音，希望把角色詮釋更立體。

王希文表示，苗可麗是非常會運用聲音表演的演員，未來希望有更多有實力的影視明星來演出音樂劇，開發更多音樂劇的可能性，也看到影視界表演者不同面向。

王希文表示，戰後的台灣社會常被影視作品以苦情形容得較為悲觀，但其實當年在北投有一群台語電影人，過著非常時髦的生活，並創作著形形色色的台語電影豐富著庶民百姓的生活，「希望藉由這齣輕鬆有趣的歌舞音樂劇，重現那些不為大家所知的台語電影風光歷史。」

為了重新演出，王希文花了很多心力精修，「未來目標是少做新戲，讓好戲被更多人看見，為推動台灣音樂劇定目劇市場付出一點心力。」

音樂劇「台灣有個好萊塢」將於11月23日到12月18日演出，地點在台北表演藝術中心球劇場。（編輯：張芷瑄）1111103