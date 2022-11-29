王月確診後轉念 參演李國修紀念作「京戲啟示錄」

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藝人王月（左）、屈中恆（右）29日出席2023年創拓版「京戲啟示錄」舞台劇記者會，王月將擔綱「二大媽」要角，屈中恆則接棒詮釋已故「劇場國寶」李國修演過的角色；屈中恆坦言，壓力之外還是壓力，但絕對會全力以赴。（寬宏藝術提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月29日

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（中央社記者葉冠吟台北29日電）藝人王月、屈中恆今天出席2023年創拓版「京戲啟示錄」舞台劇記者會，王月將演出「二大媽」要角，她坦言，原先怕止不住淚，想換人演出，卻因疫情確診鬼門關前走一遭而轉念。

「京戲啟示錄」是已故「劇場國寶」李國修在屏風表演班10週年之際，以他在中華商場裡終生做戲鞋的父親為原型，以老鞋匠手中針線，穿引出「戲中戲中戲」、半自傳式故事，也是屏風表演班獲最多劇評專家討論的作品，遺孀王月形容李國修寫此劇時如有神助，「他都覺得是菩薩寫的」。

新版導演為國家文藝獎得主李小平，主角「李修國」則由屈中恆演出，而李國修弟子群，包含郭子乾、樊光耀、范瑞君、張本渝、張允曦等也睽違多年再次聚首。

王月分享，劇團原定2021年重演，卻因COVID-19疫情忍痛喊卡，在重新確認演員、場地檔期後，敲定2023年於北藝中心、台中歌劇院、高雄衛武營等3處演出，「這都是國修老師沒有去過的地方，延到明年恰好是他逝世10週年，一切都是最好的安排，也是紀念國修老師最好的方式」。

王月坦言，自己過去一直不敢參演、甚至打開劇本，就因會想起李國修待在書房，埋首撰寫父親的故事，哭掉一盒又一盒衛生紙的畫面，只因他沒聽父親的話去學唱戲、做戲鞋。甚至每場演出謝幕，李國修也總會站在翼幕，跪下來高舉父親製作的戲鞋致意，王月感慨地說：「到處都是我的情緒檔案，光哭都開不了口，要怎麼演。」

先前得知表演得取消時，王月痛心之際也如釋重負，坦承還沒做好心理準備，甚至請曾扮演同角色的黃嘉千代打接下來的演出。但突如其來的確診，卻讓王月轉念，「我咳到快要死掉，等我活過來的時候，就覺得不能再有這些遺憾，要勇敢無懼去擁抱二大媽」。

接棒詮釋李國修演過的角色，屈中恆坦言壓力之外還是壓力，但絕對會全力以赴，還要多請教王月，希望對方不要覺得他煩。

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王月則力讚屈中恆光第一次讀本就有「8分樣」，還得一人分飾多角並快速切換山東話，「我很喜歡看屈哥演舞台劇，就算是舊作新演，也能演出不一樣的東西，真的在創作角色，每次都會被他嚇到」。

2023年創拓版「京戲啟示錄」將於明年3月9日至12日在台北表演藝術中心首演，3月18日在高雄衛武營、4月1日在台中歌劇院巡演，目前已於寬宏售票正式開賣。（編輯：張雅淨）1111129