台師大研究調查 台灣電視公用頻道知曉度僅14%

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（中央社記者陳婕翎台北11日電）據最新調查，台灣民眾對電視公用頻道知曉度僅14%，國內學者認為，這項結果顯示台灣媒體近用權觀念有待推廣；台灣師範大學與產業合作推出桌遊，民眾可在玩樂中學習媒體素養。

台灣師範大學今天舉行111年媒來眼去媒體素養成果發表暨頒獎典禮，台師大與中嘉數位的這項產學合作計畫自民國109年啟動，目標希望增進公眾媒體素養、提升公用頻道使用率，以實踐媒體近用權。

今天典禮上也公布了「我們與電視的距離」，台灣師範大學與中嘉數位近日進行電話調查結果顯示，全台民眾聽過且看過公用頻道者僅有14%，而提供影片供有線電視系統播出的民眾更不到1%。

有線電視公用頻道設置已存在近30年，公用頻道的設置是根據「有線廣播電視法」第41條規定，系統經營者應無償提供1個以上公用頻道供政府機關、學校、團體及民眾播送公益、藝文、社教等節目。

台師大媒體素養教育計畫團隊計畫主持人、台師大大傳所教授陳炳宏表示，這項計畫藉由多項活動落實媒體教育、實踐媒體近用權，以鼓勵民眾多加使用公用頻道為初衷，保障每個民眾都有發聲的管道與機會，透過影像工作坊形式，讓在地民眾學習手機記錄文史風情，表達公共事務意見。

培養媒體素養應從小扎根，配合108課綱培育年輕世代，提升一般民眾媒體素養能力，台灣師範大學與中嘉數位合作，公布兩套以「假新聞查核」與「媒體近用權」為主題的媒體素養桌遊，藉由邊玩邊學過程，建構自身媒體素養能力。

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「假新聞查核主題」桌遊玩家，可透過新資訊所提供的圖文線索，來判讀資訊中哪裡怪怪的，藉以學習如何從新資訊提供的細微線索中來辨別真假；「媒體近用權主題」桌遊玩家，則是扮演影音創作者，產製不同類型影音內容獲取更多聲量，模擬當代新媒體環境可能遭遇的狀況。

陳炳宏表示，這2款桌遊免費提供有興趣的民眾下載列印使用，讓素養不僅可以在學校學，也可以在家裡用玩桌遊的方式來學習，民眾可至計畫粉專「台師大媒體素養教育基地－活動推廣計畫」、「台師大媒體素養教育基地－媒體近用計畫」申請下載列印遊玩。（編輯：陳仁華）1111211