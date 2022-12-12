春節想比照公家機關連放10天 民間企業須依勞基法調整工作日

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（中央社記者張雄風台北12日電）勞動部今天表示，若明年春節想排10天連假，可經工會或勞資會議同意後，調整休息日與工作日，採8週彈性工時的規定，將1月7日與1月20日對調、2月4日與1月27日對調。

勞動部今天發布新聞稿表示，歲末年終之際，民間企業多已著手規劃明年度的行事曆，若想要比照「政府行政機關辦公日曆表」出勤者，必須依「勞動基準法」相關規定進行調整。

勞動部說明，凡是要依政府行政機關辦公日曆表出勤行業，可以運用「勞動基準法」第30條第3項「8週彈性工時」規定，於經過工會或勞資會議同意後，將週期內的休息日與工作日對調，跟進實施，以形成連假。

以明年春節連假為例，民間企業如屬週一至週五為工作日、週六為休息日、週日為例假的出勤模式，可以透過8週彈性工時，將1月7日原定休息日與1月20日原定工作日對調；2月4日原定休息日再與1月27日原定工作日對調，以便形成10天連假。

勞動部提到，至於1月21日（除夕）與1月22日（大年初一），由於適逢原本的休息日及例假，依法應行補假，補假日期為1月25日及1月26日。

勞動部指出，僱用勞工人數在3人（含）以下的微型事業單位，如有比照調整的必要，另可依照勞動部日前放寬的解釋，與勞工直接達成調整的合意，即可實施。

勞動部強調，政府行政機關於民國112年間有多次的調移放假，雇主如欲比照辦理，需與勞工妥為協商溝通。勞資間如有所爭議，勞工可就近洽當地勞工行政主管機關，直轄市、縣（市）政府勞工局（處）或社會局（處）等尋求協處，以維權益。（編輯：張雅淨）1111212