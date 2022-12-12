顱顏缺陷者揮別陰霾喜歡自己 攝影展看見改變

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患唇腭裂的郭晉榕在3歲踏入舞蹈世界，漸漸在舞蹈中學會欣賞自己的美，她參與羅慧夫顱顏基金會「看見改變」攝影展，盼讓更多人理解每個人都是獨一無二的，不用因外表不同給予特殊眼光。中央社記者曾以寧攝 111年12月12日

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（中央社記者曾以寧高雄12日電）羅慧夫顱顏基金會今天起在高雄捷運三多站舉辦「看見改變」攝影展，顱顏患者現身分享，如何揮別先天缺陷陰霾、喜歡自己，盼藉攝影展讓人們看見「每個人本來就都不一樣」。

10名分別是聽奧選手、疊杯冠軍、醫師、刑警、歌手、跆拳道選手、芭蕾舞老師等在不同領域表現優異的顱顏缺陷患者，無懼異樣眼光展現自我，由攝影師周墨記錄下美麗樣貌，高雄場在高雄捷運三多站4號出口展出，並於今天舉辦記者會，期盼傳達「每個人都能成為自己心中的完美」。

美髮店主理人戴久雄在記者會上現身說法，國中時曾因家庭因素中斷唇腭裂治療，並開始用叛逆和高冷外表武裝脆弱內心。戴久雄妻子說，初認識時，戴久雄會不自覺遮掩先天缺陷，但他的內心非常善良，因此鼓勵他「上天給你這個記號，是希望幫助更多孩子，不應該被此打敗」。

戴久雄在妻子陪伴下重新認識自己，37歲左右重啟治療，由高雄長庚醫院醫師賴瑞斌主刀完成正顎手術及鼻整形手術，也終於解開心中的結。如今他會在工作的理髮店為羅慧夫顱顏基金會募捐，「因為自己身為患者，更清楚知道有同樣缺陷的小朋友需要更多愛」。

患唇腭裂的郭晉榕則說，她在3歲踏入舞蹈世界，加上家人、朋友都把她當正常人看待，因此不會因外表缺陷而不自在，也漸漸在舞蹈中學會欣賞自己的美。

郭晉榕現今在高雄開設芭蕾舞教室，常有小朋友天真地問她「老師為什麼你的鼻孔不一樣大？」郭晉榕總是微笑著告訴學生，「人本來就不是完全對稱的」，希望讓孩子理解，每個人都獨一無二，不用因外表不同給予特殊眼光。

賴瑞斌說明，以如今的醫療技術，唇腭裂患者在1歲前可完成修補手術，9歲前可進行植骨手術，上顎發育不全等問題則須待成年再行修正，約需3次手術；搭配語言治療，近9成孩子在進入國小時，都不會有語言溝通障礙。賴瑞斌指出，外科手術能幫忙顱顏缺陷患者建立自信，但更重要的是周遭人的支持和幫忙。

羅慧夫顱顏基金會執行長陳依伶說明，希望能透過展覽，打破民眾對顱顏缺陷者的偏見，如有些家長會以為顱顏缺陷者智能表現也會較差，但其實經過治療，這些孩子和一般人沒有兩樣；也盼讓其他有顱顏缺陷的孩子知道，每個人本來就都不一樣，不用因缺陷而為自己寫下悲傷的人生劇本。（編輯：謝雅竹）1111212

美髮店主理人戴久雄（左）12日在記者會上現身說法，分享國中時曾因家庭因素中斷唇腭裂治療，並開始用叛逆和高冷外表武裝脆弱內心，最後在妻子（右）鼓勵和陪伴下重啟治療，也解開心中的結。（羅慧夫顱顏基金會提供）中央社記者曾以寧傳真 111年12月12日