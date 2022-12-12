檳榔廢園轉作 最高每公頃補助25萬元

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（中央社記者張雄風台北12日電）農糧署今天說，為鼓勵檳榔園廢園及轉作，明年元旦起至114年底止，參與廢除的農民每公頃可獲新台幣15萬元補助，若在山坡地範圍轉作推薦作物，每公頃再加10萬元，合計25萬元。

根據國際癌症研究中心（IARC）研究證實，檳榔籽屬第一類致癌物，即使不含任何添加物的檳榔籽也會致癌。行政院農業委員會農糧署表示，廢除檳榔園不僅有利國人健康，轉作後更可增加多元收益；為加速縮減種植面積，將持續加強從各面向向消費者宣導嚼食檳榔對健康危害，從根本減少消費需求。

農糧署發布新聞稿表示，為鼓勵檳榔廢園轉作，已研提「112-115年檳榔廢園及轉作方案」，舉凡平地或山坡地種植檳榔農牧用地皆可參與檳榔廢園及轉作，受理時間為明年1月1日起至114年12月31日止。

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農糧署指出，農民可選擇廢園轉作同時進行或先種植轉作作物再廢園，參與檳榔廢園可補助每公頃15萬元，倘又轉作推薦作物，在山坡地範圍內可再補助田間管理費每公頃10萬元，合計補助25萬元；山坡地範圍外補助田間管理費每公頃5萬元，合計補助20萬元。

農糧署進一步說明，目前推薦作物包括油茶、油柑、綠竹筍、茶、咖啡、可可、羅漢松、牛角瓜、黃梔子、牛樟、獼猴桃、酪梨、山竹、榴槤、紅毛丹、板栗、新興柑桔類、牛奶果及台灣香檬等19項作物。（編輯：管中維）1111212